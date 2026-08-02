La Roma cae goleada en el primer amistoso sin Angeliño y ya busca sustituto

El Deportivo y la Roma apuran los últimos flecos de la cesión con opción de compra que traerá a Angeliño de vuelva a A Coruña casi 15 años después y las pretemporadas de ambos equipos avanzan de manera paralela: el Deportivo empató y la Roma cayó goleada. En el primer amistoso sin el lateral de Silván el equipo entrenado por Gasperini se llevó un doloroso 4-1 ante el Cardiff City, un conjunto de la Championship, segunda división inglesa. El conjunto giallorosso disputará esta temporada la Liga de Campeones.

El resultado levantó ampollas en el entorno del club romano, ya que las salidas se están produciendo y los refuerzos se están dilatando en una campaña de máxima exigencia para los transalpinos. El propio entrenador atendió anoche a los medios en zona mixta al pie del césped del partido y, sin mencionar a Angeliño, fue contudente ante el momento del equipo y lo que espera en los próximos días y semanas: "El mercado de fichajes ha sido inusual debido al Mundial; prácticamente ha comenzado ahora. Varios jugadores se han ido, y el equipo necesita completarse, cualquiera puede verlo. Algunos jugadores tendrán que llegar para que la plantilla sea competitiva. Ahora mismo tenemos tres centrocampistas fuera; algunos acaban de llegar, un poco a ratos. Comparado con la plantilla del año pasado, necesitamos un defensa, un extremo y dos delanteros. Si un jugador se va, tienes que reemplazarlo. Ese era mi objetivo, sin embargo; no es tan difícil ni insuperable. Estamos intentando fichar jugadores de calidad como Castro, y ahora llegará Koulierakis para completar la defensa".

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Mercado galliorosso

La Roma, según apuntan diversos medios italianos, negocia con el Torino la llegada de Cacciamani, aunque hay más nombres encima de la mesa, como el mundialista por Inglaterra, Djed Spence, lateral del Tottenham, con un alto valor de mercado. Toda esta inestabilidad en el conjunto italiano no afecta a las intenciones de ambos clubes respecto a Angeliño. Pulen un acuerdo laborioso y todo apunta a que se incorporará a la concentración del Deportivo de esta semana en Italia para jugar amistoso ante Fiorentina y Genoa.