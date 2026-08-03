Angeliño llega esta noche a la concentración del Deportivo en Italia y pasa mañana reconocimiento médico: un acuerdo caliente y sueño cumplido de volver a casa

El sueño del Deportivo y de Angeliño de unir de nuevo sus caminos ya lo pueden tocar todos con la punta de los dedos. El lateral zurdo de Coristanco llega esta noche del lunes a la concentración del Deportivo en la localidad italiana de Coverciano y mañana martes pasará reconocimiento médico antes de firmar por el Deportivo como cedido con opción de compra. La operación no se puede dar completamente por cerrada, pero esa es la previsión. Parece, aun así, casi imposible romper ese punto de entendimiento al que han llegado las tres partes: el jugador, el club coruñés y la Roma, quien le ha acabado. La opción de compra, según han apuntado diversos medios italianos, estará entre los dos y los tres millones. Queda por aclarar los términos de la misma: si será opcional, obligatoria u obligatoria en determinadas circunstancias, ya sean logros deportivos o presencia en el equipo.

Fuera de la dinámica de la Roma

Poco a poco se va cumpliendo la hoja de ruta que traerá de vuelta a Angeliño al Deportivo 14 años después de su marcha al fútbol británico. La entidad coruñesa, la Roma y el jugador han estado en los últimos días en plena negociación puliendo detalles, ante todo entre clubes, pero la situación ya es irreversible, porque el lateral de Coristanco ha dejado de contar para Gasperini. De hecho, el técnico italiano le dejó fuera de la lista de 23 futbolistas que se desplazó a Gales para jugar este sábado un amistoso ante el Cardiff City, justo en un momento en el que la preparación giallorossa entraba en una nueva fase con la Serie A a la vuelta de la esquina. El equipo italiano perdió 4-1.

El Deportivo comenzó, al igual que la Roma, una gira el pasado fin de semana que le llevará a Alemania y a Italia entre esta semana y la siguiente. Era probable y así va a ser que, si la negociación llegaba a buen puerto, que Angeliño se sumase a la dinámica de trabajo de Hidalgo en el país transalpino, donde ya se encuentra el potro de Silván. Mientras tanto, las dos partes apuran las gestiones para que el deseo de los tres actores en la negociación se vea cumplido en nada. Es casi un hecho. Es una operación que hace un año era impensable, porque el Dépor ni estaba en Primera y el zurdo estaba siendo codiciado al más alto nivel, pero en las próximas horas dejará de ser una posibilidad para convertirse en una realidad.

El resto de la planificación

Con el fichaje de Angeliño, el Depor contará con siete incorporaciones. Además del aún futbolista de la Roma, ha sumado a su proyecto a Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede, Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp-Jensen y Aubameyang. La planificación del Deportivo no se detiene porque el club coruñés busca, de manera prioritaria, un central zurdo y, además, rastrea el mercado en la procura de un extremo diestro y de otro delantero ante la previsión de que salga Zakaria Eddahchouri.

Además de incrementar la nómina, también debe aligerar. José Ángel, Patiño, Eric Puerto, Dani Barcia y Arnau Comas tienen, en mayor y menor medida, opciones de no tener ficha con el conjunto blanquiazul a partir del 1 de septiembre.