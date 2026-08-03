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La constelación de estrellas que ha dirigido a Angeliño: De Guardiola a Patrick Viera y Nagelsmann

Casi tres lustros con una nómina que incluyen a dos mundialistas en 2026

Angeliño con el City

Angeliño con el City / Ben EARLY

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

Ahora que el Dépor y el propio Angeliño cuentan las horas para que regrese a Abegondo y a Riazor, se cierra en parte un periplo que le ha llevado durante casi tres lustros a las canteras y ligas de Europa. Inglaterra, Estados Unidos, España, Alemania, Holanda, Italia, Turquía... Si en su formación antes de llegar al Dépor fue tutelado por José Luis Vara o Agustín Elduayen, en cuanto dejó a A Coruña, no dejó de aprender de los mejores jugadores y entrenadores del mundo.

Se marchó con 15 años a las islas británicas, a la formación del City, en la que en los últimos escalones se encontró con un Patrick Vieira, con el que también coincidió en el New York City, su primera sesión en la que tuvo de compañeros a Iraola, Villa o Lampard. Antes de cruzar el charco, ya había debutado en el primer equipo a las órdenes de Manuel Pellegrini. Posteriormente, también tuvo presencia con Pep Guardiola en dos etapas.

Fuera del City

Ya en sus sucesivas aventuras, lejos de Inglaterra, no fue menor el elenco. Con Pablo Machín en el Girona, Olaizola y Sergi Barjuan en el Mallorca, Vreven en el NAC Breda y Van Bommel en el PSV. En su largo periplo en Alemania, el país en el que más ha jugado a nivel profesional, se enroló en el Red Bull Leipzig y en el Hoffenheim. En ese tiempo fue entrenador por dos mundialistas en 2026 como Nagelsmann o Jesse March, seleccionadores de Alemania y Canadá. No fueron los únicos: Tedesco y Breitenreiter e incluso Matarazzo, quien ahora dirige a la Real Sociedad, a la que le ha dado la reciente Copa del Rey.

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En el el Galatarasay su máximo responsable técnico fue Okan. En su desembarco en Roma, no coincidió por dos o tres partidos con José Mourinho y ya fue dirigido por De Rossi, Juric, Ranieri y, finalmente, Gasperini. Ahora le espera Antonio Hidalgo cuando el Dépor y la Roma den por finalizadas las negociaciones para que llegue a A Coruña cedido con opción de compra.

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