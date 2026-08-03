El Deportivo ya conoce el horario de la cuarta jornada ante el Villarreal

La Liga dio a conocer los horarios de la cuarta jornada en Primera División, con lo que el Deportivo ya sabe cuándo jugará los encuentros de su primer mes de competición en el regreso a la máxima categoría. Este choque se disputará el sábado 5 de septiembre a las 21.00 horas (Movistar Plus) en el Estadio de la Cerámica. Será el segundo encuentro consecutivo en el que el equipo de Hidalgo esquive la franja horaria de los lunes.

Y es que el conjunto coruñés abre el campeonato con un partido en Riazor el 17 de agosto a las 21.00 horas y será retransmitido en abierto por DAZN. A la semana siguiente repetirá de nuevo fuera del fin de semana y para cerrar la jornada, aunque el partido será lejos de A Coruña. El día 24, esta vez a las 21.30, se medirá al Málaga en La Rosaleda en un choque que enfrentará a dos recién ascendidos. En esta ocasión se podrá ver por DAZN, pero de pago. El mismo modelo de retransmisión será el que utilicen las plataformas para que se pueda seguir en la distancia el Deportivo-Valencia de la tercera jornada del campeonato, que se disputará el domingo 30 de agosto a las 19.30. Así queda el mes de vuelta del Deportivo a la élite del fútbol español.