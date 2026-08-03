Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Preocupación por las escuelas infantilesLugares para conseguir gafas para el eclipseSuben las detenciones por violencia de géneroEl reencuentro de Loureiro y AngeliñoFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

El Deportivo ya conoce el horario de la cuarta jornada ante el Villarreal

Será el primer encuentro a disputar un sábado tras dos el lunes y uno el domingo

El Deportivo - Málaga, en imágenes

El Deportivo - Málaga, en imágenes / Iago López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Miranda

Carlos Miranda

La Liga dio a conocer los horarios de la cuarta jornada en Primera División, con lo que el Deportivo ya sabe cuándo jugará los encuentros de su primer mes de competición en el regreso a la máxima categoría. Este choque se disputará el sábado 5 de septiembre a las 21.00 horas (Movistar Plus) en el Estadio de la Cerámica. Será el segundo encuentro consecutivo en el que el equipo de Hidalgo esquive la franja horaria de los lunes.

Y es que el conjunto coruñés abre el campeonato con un partido en Riazor el 17 de agosto a las 21.00 horas y será retransmitido en abierto por DAZN. A la semana siguiente repetirá de nuevo fuera del fin de semana y para cerrar la jornada, aunque el partido será lejos de A Coruña. El día 24, esta vez a las 21.30, se medirá al Málaga en La Rosaleda en un choque que enfrentará a dos recién ascendidos. En esta ocasión se podrá ver por DAZN, pero de pago. El mismo modelo de retransmisión será el que utilicen las plataformas para que se pueda seguir en la distancia el Deportivo-Valencia de la tercera jornada del campeonato, que se disputará el domingo 30 de agosto a las 19.30. Así queda el mes de vuelta del Deportivo a la élite del fútbol español.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents