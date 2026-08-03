Fútbol | Deportivo
Las entradas para el Teresa Herrera ante el Real Madrid: pocas y alrededor de 100 euros
El club ha habilitado la opción de liberar el asiento para aquellas personas que no puedan acudir
El Deportivo puso el pasado jueves 30 a la venta las entradas para el Deportivo - Real Madrid del Teresa Herrera que se disputará el 12 de agosto y cuatro días después apenas hay entradas disponibles.
En la plataforma de compra del Deportivo solo van apareciendo puntualmente algunos tickets. La venta general está agotada y, dependiendo del momento en el que se mire, aparecen algunas que proceden de liberaciones de asientos o de procesos de compra que no han finalizado.
Los precios varían dependiendo de la grada, pero las disponibles se encuentran todas en el entorno de los 100 euros. Las más baratas, en Pabellón Inferior, están a 60 euros, mientras que las de Tribuna Superior, las más caras, cuestan 110 euros. Por medio aparece alguna opción en Preferencia Superior o Tribuna Inferior que valen exactamente los 100 euros. A cada entrada se le añaden 2,20 euros a posteriori en concepto de gastos de gestión.
El Deportivo ha habilitado la opción de liberar el asiento para este partido a los socios, que en caso de venta permitirá al abonado embolsar la mitad de la venta en su monedero virtual, con el que tendrá descuento en las tiendas y negocios del club, así como en el abono de la próxima temporada.
Para el partido del Dépor Abanca ante el Porto del día siguiente (17.00 horas) las entradas solo se pueden comprar en Preferencia Inferior y tienen un coste de 10 euros. Este partido será gratis para las personas abonadas que pagasen el suplemento del equipo femenino, que cuesta 20 euros sobre el precio del carnet.
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