Primera sesión del Deportivo en Coverciano con Mella y Yeremay

El Deportivo, tras el viaje de Hamburgo a Florencia, pudo realizar su primera sesión de trabajo en suelo italiano antes de medirse al conjunto local, un histórico de la Serie A, en su antepenúltimo encuentro de la preparación veraniega. En las instalaciones de la ciudad deportiva de la Federación Italiana de Fútbol en Coverciano, Hidalgo pudo reanudar por fin el trabajo diario y dispuso un entrenamiento en el que, por fin, se vio con el grupo y durante toda la mañana a la dupla formada por David Mella y Yeremay Hernández. El club coruñés lleva cinco meses sin poder alinearlos juntos, desde el partido ante el Eibar en febrero, y anhela a recuperar a una pareja estratégica, que fue responsable, en gran medida, del regreso de Primera RFEF hasta la élite del fútbol español. Con ellos dos a tiempo completo sobre el césped, el equipo dio un paso al frente y está más cerca de obtener ese refuerzo en el juego de bandas que precisa el proyecto de Primera.

Sin minutos

A pesar de esta buena noticia, no se espera que ninguno de los dos esté presente en los amistosos de esta semana en territorio transalpino ante Fiorentina y Genoa. El objetivo es que los dos estén disponibles para el encuentro del próximo lunes 17 de agosto que abre LaLiga en Riazor ante el Elche. Los dos únicos jugadores que se ejercitaron este lunes al margen del grupo fueron Adrià Altimira y Jonathan Asp-Jensen.