Raja de Casablanca, pretendiente para Bouldini tras su salida del Deportivo

Mohamed Bouldini es el último futbolista de los que no contaba para Antonio Hidalgo que ha rescindido su contrato con el Deportivo y aún se encuentra sin equipo. Así como la salida de Petxarroman se saldó con una inmediata incorporación al Ceuta y el adiós momentáneo de Diego Gómez llevaba aparejada su llegada al Huesca para el delantero marroquí fue una especie de salto al vacío. El ariete, ex del Levante y cedido la pasada temporada al Granada, prefirió desvincularse del todo y dejar finiquitado el documento que unía a ambas partes hasta 2028 y buscar un nuevo conjunto por su cuenta. La entidad de Riazor le puso sobre la mesa varias opciones del extranjero para encaminar por ahí su carrera. Él las declinó y ambas partes llegaron a un acuerdo. Ante este paso dado por el ariete, el Raja de Casablanca, un club en el que ya militó entre los años 2015 y 2017, aparece en escena como aspirante a contratar al delantero de 31 años, según informa Le Matin de Marruecos.

La situación del resto de descartes

Con la rescisión de Mohamed Bouldini sobre la bocina, Antonio Hidalgo encontró vía libre para llevarse a todos sus futbolistas a la gira por Alemania e Italia, incluso a los que ya saben que su futuro está lejos del Deportivo y que negocian con el club y el resto de pretendientes por una eventual salida. En ese grupo de jugadores se encuentran José Ángel, Charlie Patiño o Eric Puerto, pero esta situación se puede extender en breve a Dani Barcia y Arnau Comas, que ya están alertados de lo que puede ocurrir en los próximos días con la llegada de un nuevo central zurdo y la recuperación de Miguel Loureiro tras un verano de trabajo personalizado.

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El que está más cercano a decir un adiós es José Ángel, con contrato hasta el 30 de junio de 2028 y al que pretenden el Cádiz y el Ceuta. El mediocentro sevillano apenas ha tenido minutos en los amistosos de las dos últimas semanas. Quien sí ha tenido protagonismo y no le ha podido dar la vuelta a su situación, es Charlie Patiño, quien no jugó en San Lázaro, pero posteriormente ha saltado al terreno de juego en todos: Oviedo, Vilalba y Hamburgo. Más complicado lo tiene Eric Puerto, porque el club coruñés cuenta ahora mismo con cuatro guardametas en nómina y ante el Sankt Pauli ni jugó Ferllo. Al guardameta andaluz se le busca un préstamo hasta el próximo 30 de junio.