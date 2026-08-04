Los exdeportivistas Davo y Jaime Sánchez amplían sus contratos con el Penafiel

Hace un año el Deportivo envió un contingente de futbolistas al Penafiel, conjunto de la segunda división lusa, que pertenece a la familia Escotet. Se fueron entonces a Portugal Jaime Sánchez, Davo, Iano Simao y Raúl Alcaina en diferentes modalidades y ayer el club luso anunció las renovaciones de dos de los futbolistas que han tenido más protagonismo, el defensa andaluz y el delantero asturiano.

Jaime Sánchez amplía su contrato hasta el 30 de junio de 2029, mientras que Davo firma hasta 2028. Los dos han sido importantes en los planes de José Manuel Aira y más notorio fue el final de liga del delantero y la actual pretemporada, donde consiguió hacerle dos goles al Porto en un amistoso. Hace unos días, el Penafiel se sumó a Max Svensson a este grupo de exdeportivistas en el conjunto que ejerce una especie de copropiedad con el Deportivo.n