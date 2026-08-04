El verano tranquilo de Yeremay Hernández: con Europa atenta, pero sin ofertas encima de la mesa

Hace doce meses leer cada mañana la prensa portuguesa era un sobresalto, cada noticia que llegaba de un especialista internacional sobre su 10 era una inquietud para el deportivismo, pero la vida le está otorgando a Yeremay Hernández un verano con relativa tranquilidad. Los mejores equipos del Viejo Continente le tienen en cuenta y le miran siempre de reojo, pero el ruido que siempre acompaña a su figura en el mercado ya no es ensordecedor. El Deportivo no tiene ofertas encima de la mesa por el que considera su jugador franquicia, ese sobre el que edificó un proyecto allá por el verano de 2023 que le ha llevado de Primera RFEF a Primera División. De manera cíclica aparecen intereses de equipos, los últimos han sido Atalanta, Borussia Dortmund o el propio Sporting de Portugal, que no lo pierde de vista y camino de los 200 millones de euros ingresados en este verano. Nada que avance de manera seria y definitiva. Conuna cláusula de rescisión de "tres dígitos" y con el derecho ganado de estar en la élite del fútbol español en el club de su vida, Yeremay lleva todo el verano trabajando con paciencia para fortalecer su cuerpo y que le permite domar a esa pubalgia que le amargó parte de la temporada pasada. Empieza a entrenar con el grupo, todo empieza a encajar.

Esa tranquilidad viene en cierta medida de esa idea que ha tenido siempre Yeremay de crecer junto al Deportivo, de que esa pubalgia le ha mermado sin que pierda potencial y también de esa firmeza que ha demostrado el club coruñés remiténdose siempre a la cláusula de rescisión, a pesar de ser un club de Segunda, y de la fortaleza deportiva y económica que ha conseguido con el ascenso a Primera, la deuda cero y las sucesivas ampliaciones de capital. Ya no hay tanta insistencia de los interesados, porque los grandes equipos ya saben que el Dépor no da su brazo a torcer, que no es una posición negociadora, que es una visión estratégica de club. "¿Sporting por Yeremay? Siempre lo intentan, nunca se cansan. Al final son las ventanas y los días de las ventanas son los que son. Pero está claro que, después de la temporada pasada y lo que está pasando en el campo esta temporada, cada vez más los clubes entienden que hay momentos y momentos. Ahora mismo la percepción que hay del proyecto del Deportivo es muy clara", apuntaba Massimo Benassi a LA OPINIÓN el pasado mes de febrero, al cierre del mercado de fichajes de invierno.

La gran oferta y las diferentes etapas

El momento álgido en el que el deportivismo temió por Yeremay fue el verano de 2025. El canario había acabado la temporada a un nivel estratosférico y tenía una Eurocopa sub 21 por delante. Se cayó de la cita final por una lesión, cuando ya estaba concentrado en Las Rozas, y toda la presión sobre su futuro también le hizo rasguños. Se desactivó su salida del Deportivo al principio de ese periodo de contrataciones, pero los equipos interesados no dejaron de insistir en los meses sucesivos con Estrasburgo, Como y, sobre todo, Sporting de Portugal. Los portugueses fueron los que más llegaron al diestro blanquiazul y los que el 10 vio con mejores ojos, aunque nunca dio el paso. El equipo del Jose Alvalade llegó a presentar una propuesta de 30 millones más cinco en variables, que estaba lejos de una cláusula de rescisión que oscilaba entre los 50 y los 70 millones, según se acercaba la fecha límite del 1 de septiembre. Haber dicho no a los lusos le supuso una mejora de contrato al principio de la época estival pasada, que ya estaba recogida en su renovación de abril de 2024 y que simplemente se activó ante su deseo de seguir de la mano del Deportivo.

Este verano de 2026 se asemeja para el 10 canario al que vivió hace dos temporadas, en 2024. En aquel momento y en esa línea de gestos que siempre han tenido él y el club, Yeremay acaba de renovar su contrato con el conjunto coruñés hasta el 30 de junio de 2030, con una evidente mejora de sus condiciones y un aumento considerable de su precio de salida, según la categoría en la que militase y las ofertas que rechazase para seguir en A Coruña.

Óscar Cano, de la Barrera y el 10

Uno de los momentos críticos, no tanto porque fuese codiciado, sino porque no veía claro su futuro en el Deportivo, fue el verano de 2023. Venía de una temporada de ostracismo con Borja Jiménez y, sobre todo, con Óscar Cano. Solo los últimos partidos con Rubén de la Barrera le levantaron el ánimo. Aun así, la salida era una posibilidad real, pero los dos nuevos rectores, Massimo Benassi y Fernando Soriano, se sentaron con él y le explicaron lo capital que sería en el proyecto y le dieron el dorsal 10. Ese mes de agosto renovó hasta 2026 con opción a uno más en caso de ascenso a Segunda División.

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Luego llegaría acompañado de fútbol y de goles, a pesar de que en Lugo sufrió en una lesión grave en el inicio de la 2023-24, pero aquel verano supuso un cambio de estatus en el proyecto. Lejos quedaba aquel verano de 2021 en el que venía de no jugar ni un minuto en la fase final de la Copa de Campeones de juveniles en Marbella en la que el Dépor se proclamó en campeón de España. Días después, el club no ejecutó en las condiciones pactadas para una renovación por tres años y desde el 1 de julio estuvo unos días sin contrato. Las partes llegaron a un punto de encuentro y firmó hasta 2024. Fueron momentos oscuros y de angustia que ahora han tornado en luminosos y tranquilos.