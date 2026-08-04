Ximo Navarro, sobre el fichaje de Angeliño: "Es un futbolista de calidad, que ha jugado en grandes equipos y que subirá el nivel"

El fichaje de Angeliño flota en el ambiente de la concentración del Dépor a las afueras de Florencia, adonde llegó el zurdo de Coristanco en la noche del lunes para pasar este martes el reconocimiento médico. Ximo Navarro apunta que "aún" no lo han visto, pero que en el momento que se concrete, será una incorporación del máximo nivel. "Es un futbolista de experiencia y calidad, que ha jugado en grandes equipos y que subirá el nivel", razona uno de los capitanes blanquiazules, quien también sigue maravillado con la incorporación y el nivel mostrado por Aubameyang: "Todos los hemos seguido. Ha estado en grandes clubes en Europa. Para la edad que tiene está a un nivel increíble. No me sorprende porque sé quién es. Es rápido, potente y nos va a dar mucho".

Angeliño y Aubameyang no dejan de ser dos apuestas aisladas en un mercado de fichajes en el que el Deportivo ha apostado por bajar la media de edad del vestuario: "El club está haciendo una apuesta por jóvenes. Trabajan bien el mercado de fuera de España de futbolistas que pueden dar años buenos. Es una plantilla bastante joven y hace falta gente con experiencia. Bright es un portento y juega bien con los pies. Amatucci es pequeñito, pero lo hace muy bien con el balón. Ahora Jony (Asp-Jensen) está con esa lesión y esperaremos para verlo".

Esa apuesta por la juventud exigirá un paso al frente, pero ve al equipo preparado. Lo ejemplifica en Yeremay y Mella que están volviendo de lesión. "Vienen de recuperarse de lesiones. Mella tuvo una cirugía, pero se le ve bien. Todos saben quién es. En Primera hay espacios para ese tipo de jugadores. Le viene mejor que Segunda. También es cierto que el nivel defensivo es mucho más alto. Yeremay es un futbolista que debe estar en Primera siempre. Que se recuperen al 100% y que se sumen a los partidos", razona y desea, sin relajarse tampoco ante el listón que supone jugar en la élite: "Tendremos que mostrar un nivel más alto. En Primera hay jugadores de mucha calidad y un mejor trato de balón, son más fuertes y más rápidos. Son equipos con mucho poder económico, son enfrentamientos difíciles siempre. Potentes y fuertes, cualquier error en Primera lo pagas. Además de competir, creo que hay que disfrutar de jugar a esos niveles".

Se siente preparado

Ximo Navarro regresa a Primera División tres años después, pero se siente capacitado para asumir el reto: "Me encuentro bien y físicamente bien. El otro día no jugué por unas pequeñas molestias. Estoy bien y entrenando al 100%. Después de años volver a jugar en Primera, es siempre un bonito reto para todos. Tendremos que demostrar que tenemos más nivel que la temporada pasada. Estamos ilusionados y con ganas de que empiece. Con los años he mejorado, me siento más completo. He mejorado en el Dépor, por la confianza. Ojalá haber tenido esa confianza que no tenía en aquella época, aunque es como te vas sintiendo en el momento y, además, en esa época rendí a gran nivel en Primera. Siempre rendí. Tengo mucha confianza en mí y me siento preparado".

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La relación con la grada tras la campaña de abonados

Ximo Navarro apostó por vías de entendimiento entre las partes tras las diferencias surgidas por la campaña de abonados del Deportivo y recalcó lo importante que es para el vestuario el valor de Riazor: "A nadie le gusta. Siempre vi unidad entre el club, la afición y los jugadores, ojalá que todo se pueda solucionar. Es importante esta temporada estar lo más unidos posible. Sabemos en el vestuario lo importante que es la afición. Nos empujaron siempre, estuvieron con nosotros. Poco más puedo decir. Los jugadores estamos en el medio de todo y queremos lo mejor para club y para la afición y ojalá que así sea".