Fútbol | Deportivo
0-1 | El Fabril cae en el último instante ante el Real Madrid Castilla en Cantarrana
El filial blanco se impone con un tanto de penalti de Álvaro Leiva
El Fabril continúa sin conocer la victoria en esta pretemporada exigente que debe servir de preparación para su estreno en Primera RFEF. El filial blanquiazul cayó por la mínima (0-1) en el amistoso que disputó ayer contra el Real Madrid Castilla en Cantarrana (Viveiro).
El marcador se mantuvo sin cambios durante más de 80 minutos, en los que Manuel Pablo continuó con el encaje de sus piezas dentro de un proyecto que todavía tiene que dar salida a varios de sus integrantes para formar su plantel definitivo. Un gol penalti de Álvaro Leiva en el tramo final del duelo decantó la balanza a favor del conjunto blanco a pocos minutos de cumplirse el tiempo reglamentario. El Fabril no logró firmar las tablas, tampoco, en el añadido.
El filial blanquiazul continuará trabajando en su proyecto en busca de mejores resultados y de afinar su plantel, a la espera, también, de recibir a los jugadores que están con el primer equipo en Italia. Este sábado, visita La Eragudina para enfrentarse al Atlético Astorga, de Segunda RFEF.
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