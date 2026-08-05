Angeliño ya está en casa: es oficialmente nuevo jugador del Deportivo

Los veranos son para soñar y para esperar con paciencia y así ha cristalizado el regreso de José Ángel Esmorís Tasende, Angeliño, al Deportivo. El lateral de Coristanco llegó anoche a la concentración del Deportivo en Corveciano y esta mañana pasó el reconocimiento médico en tierras italianas antes de volver a unir su destino al del Deportivo. La primera vez fue en 2007, ha tocado reanudar el idilio en 2026. El club coruñés y la Roma acordaron una cesión por una temporada con opción de compra. Según medios italianos, la cantidad a pagar en 2027 está entre los dos y los tres millones de euros y si se acaba ejecutando, el ya exdeportivista unirá su futuro al del Deportivo hasta 2030. Queda por aclarar si el pago será voluntario, obligatorio o ejecutable sí o sí, bajo unas condiciones. Hace un año firmó operaciones similares con Gragera y Mulattieri que requerían, para ser ineludibles, del ascenso a Primera y de una continuidad en el equipo del asturiano y el italiano. Ambos futbolistas fueron suplentes con regularidad y el Dépor se liberó de ambos compromisos. Es una vía de trabajo que gusta en Abegondo.

Con un emotivo vídeo compartiendo banderín con Miguel Loureiro. Así presentó el Deportivo a un Angeliño que cumple su regreso de volver a casa, aunque todavía está en Italia con el resto de la expedición blanquiazul. "Son de Coristanco, pero veño de Roma", reconoce en el vídeo con el jugador cercedense, junto al que se formó en las Escolas Luis Calvo. Ante la pregunta de dónde le gustaría jugar, la respuesta fue obvia: "no Deportivo".

Todas las partes han hecho, además, un gran esfuerzo para que el sueldo del jugador encaje en los parámetros del Deportivo, ya que tal y como estaba contemplado en su contrato con los giallorosso, era inasumible para las arcas blanquiazules. Queda por pulir cómo computará en el límite salarial blanquiazul, ya que LaLiga funciona con sus propias reglas correctoras. La hoja de ruta está marcada, ahora solo queda que el verde acompañe.

Angeliño será uno más en los entrenamientos de grupo a partir de este miércoles y queda por delante un arduo trabajo para ponerse a punto y para ser el jugador que era y el que anhela el deportivismo recuperar. Ha realizado toda la pretemporada a las órdenes de Gasperini, pero viene de un ejercicio pasado sin apenas presencia por una enfermedad que aún le mermaba en el final de Serie A. Empieza un reto por delante, que será también un trabajo de fondo para encontrar su mejor versión, que no será inmediata. Luchará con Giacomo Quagliata por un puesto. Es probable que tenga los primeros minutos de su segunda etapa en el Dépor en el amistoso del jueves ante la Fiorentina.

Un proceso madurado

El regreso de Angeliño era casi una quimera al inicio del verano. De hecho, el propio Fernando Soriano reconoció en una entrevista a LA OPINIÓN en el final de Liga que tenía en mente en aquel momento ninguna repatriación de excanterano blanquiazul, como había ocurrido unos meses antes con Miguel Loureiro. "A día de hoy te diría que no, pero no lo sé. No recuerdo ninguna (operación) ahora que esté mirando en la que haya pasado deportivista o en Abegondo. No recuerdo, diría que no, pero no lo sé, esto acaba de empezar", decía el pasado 3 de junio, hace dos meses. Los guiños del jugador, en público y en privado, fueron evidentes ante una hipotética vuelta a casa y a partir de ahí el club coruñés dejó la puerta abierta ante la necesidad de un refuerzo en la banda izquierda, el salto de calidad que puede suponer la llegada del mejor Angeliño y el empuje emocional que reporta una vuelta de este calibre. Solo por debajo de la de Lucas Pérez en Primera RFEF. Eso sí, hubo que dejar madurar la operación, porque seguía siendo inasumible.

El potro de Silván, quien un año antes estuvo cerca de ser vendido por 25 millones al Al-Hilal, tuvo el verano para virar su destino en la Roma, pero Gasperini y la dirección deportiva italiana quisieron pagar página y buscar soluciones en el mercado para un equipo que jugará la Liga de Campeones. Así fue cuando se quedó fuera de la gira por Gales y todas las partes dieron luz verde a la operación, a la espera de concretarla: un proceso que ha sido laborioso y que ha demorado casi una semana.

Quizás no de la manera que hubiera imaginado, pero Angeliño ya está en casa casi 15 años después. Asumió en su día el reto de hacer carrera al más alto nivel y de asegurar el futuro deportivo y personal de él y sus allegados, pero nunca ha ocultado que su gran deseo siempre ha sido regresar a A Coruña. Con el Dépor fuera de Primera era imposible y llevaba desde 2018 en Segunda, Segunda B y Primera RFEF y, a la primera que ha sido posible, la operación es un hecho. Angeliño llega, además, a unos meses de cumplir los 30 años. Si recupera su mejor versión, aún cuenta con unos años al mejor nivel y todas las partes pretenden que sean en un Dépor camino de lo que fue en su día.

El puzle y la cuota

La llegada de Angeliño le permite al Deportivo, además, dar salida a Dani Barcia como cedido sin quebrantar esa ley no escrita de que el 25% de la plantilla debe haber pasado por Abegondo. Así el zurdo se unirá a Loureiro, Villares, Mella, Yeremay y Bil como representantes de la formación. Noé es el que está más cercano desde el Fabril, aunque este verano han tenido minutos Adrián Guerrero, Xabi Campos, Kevin Sánchez, Samu o Quique Teijo.

Con la incorporación del deseado 3, el Deportivo se lanzará a por un central zurdo veterano que pueda hacer en ocasiones las veces de lateral para adaptarse al sistema de Hidalgo que exige funciones híbridas. El club coruñés tampoco se olvida del extremo diestro y de la delantera ante una eventual salida de Eddahchouri.