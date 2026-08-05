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Fútbol | Deportivo

El Deportivo se reúne esta tarde con la Federación de Peñas y colectivos de Marathón Inferior para acercar posturas tras la campaña de abonados

Busca puntos de encuentro entre todas las partes

Aficionados del Deportivo reunidos en la Torre de Marathon

Aficionados del Deportivo reunidos en la Torre de Marathon / LOC

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Daniel Abelenda Lado

Carlos Miranda

A Coruña

El Deportivo se reúne en la tarde de este miércoles con representantes de la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces en la ciudad deportiva de Abegondo para abordar la situación generada tras la campaña de abonados sobre la grada de Marathón Inferior. La cita busca puntos de encuentro entre las partes tras las condiciones de acceso impuestas en este sector del estadio en la campaña de abonados.

El club incluyó en la campaña de esta temporada 2026-27 unas condiciones específicas para los socios de Marathón Inferior que fueron recibidas con disconformidad por una parte de la afición. En un principio, la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces animaron a no renovar el abono como medida de protesta ante estas condiciones restringidas solo a los socios de esta zona del estadio. Entre ellas, se les prohíbe ceder el carné a otra persona de su misma categoría y se les exige recoger el abono de forma presencial en las oficinas del estadio tras identificarse. Después de evidenciar su molestia en una manifestación el mes pasado, instaron a tramitar la parte en línea del proceso y a hacer una huelga de animación en los partidos en casa.

El club defiende estas medidas como método para esquivar sanciones por cánticos violentos. Para abordar esta situación, citó este miércoles por la tarde las Peñas, Blues, y Old Faces. El encuentro busca acercar posturas y dar con puntos de encuentro.

Convenio con la Federación de Peñas

La reunión de esta tarde es paralela a la negociación del convenio entre el Deportivo y la Federación de Peñas. El club anunció el mes pasado la decisión de no renovar de forma automática el acuerdo firmado entre ambas partes desde 2016 para sentarse a trabajar en uno nuevo. En las últimas semanas, se produjeron los primeros contactos para establecer una mesa de negociación sobre el nuevo convenio.

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Uno de los puntos importantes del anterior, ya decaído, es el reparto de entradas en partidos lejos de casa. Las Peñas se hacían cargo de gestionar un 40% de ellas de forma directa, mientras que el club se encargaba del otro 60%.

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