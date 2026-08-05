La Fiorentina, un rival con aspiraciones europeas para el quinto examen del Deportivo

El Deportivo eleva de forma exponencial la exigencia de los amistosos de pretemporada en el ecuador de su gira europea. Después del empate en Hamburgo contra el St. Pauli y la semana de concentración en Coverciano, el cuartel general de la selección italiana, el conjunto de Antonio Hidalgo se enfrenta a la Fiorentina este jueves (20.00 horas) en el estadio Curva Fiesole, dentro de la ciudad deportiva del conjunto viola. Los blanquiazules, inmersos en la puesta a punto, el encaje de sus piezas y la detección de posibles puntos débiles a corregir, se enfrentan a una escuadra, la italiana, que se está reforzando a golpe de talonario para aspirar a los puestos europeos en la Serie A.

Prosigue el conjunto herculino en esta pretemporada apuntalando sus certezas y buscando respuestas a posibles dudas. Con una medular en la que Mario Soriano y Lorenzo Amatucci parecen encajar como un guante y con una delantera en la que Hidalgo confía en la dupla de Aubameyang y Bil Nsongo, lo mejor de los dos mundos de un par de delanteros que mezclan velocidad y fuerza. La defensa, que todavía espera movimientos de salida y de entrada, comenzó a ver en el Millerntor-Stadion brotes verdes de un Bright Ede que ya cabeceó un balón al fondo de la portería rival como colofón a una sólida carta de presentación ante un rival de la segunda categoría alemana.

Mientras no acaban de materializarse los refuerzos llamados a completar el plantel, como Angeliño, el primer equipo sigue siendo el escaparate donde el técnico de Canovelles analiza los progresos y las aportaciones de canteranos como Kevin, Adrián Guerrero, Xabi Campos, Samu o Quique Teijo, los que más minutos han tenido durante esta pretemporada. Jonathan Asp Jensen y Adrià Altimira son baja por lesión. Ya se perdieron los últimos compromisos ante el Lugo y el St. Pauli. Loureiro, Mella y Yeremay, que evolucionan en sus respectivos procesos de recuperación y ya completan parte del entrenamiento con el grupo, no estarán disponibles para Hidalgo ante la Fiore.

La exigencia de la Fiorentina

Esta es una pretemporada en la que el nivel de dificultad va en aumento. Y, a poco más de diez días para el inicio del fuego real, el próximo lunes 17 de agosto contra el Elche, el Deportivo ya solo tiene por delante partidos contra conjuntos que aspiran a escribir su nombre en los bombos de las competiciones europeas la próxima temporada. El primero, el de este jueves, es una Fiorentina que el curso pasado coqueteó con el descenso a Serie B y quiere evitar repetir el susto. El conjunto viola, con una leyenda como Fabio Grosso en el banquillo, se ha reforzado a golpe de talonario con jugadores como Christ Inao Oulaï, que destacó con Costa de Marfil en el Mundial, o el francés Arthur Atta del Udinese o el zaguero brasileño Viery. Está pendiente de recibir la cesión del madridista Franco Mastantuono y tiene en sus filas al guardameta David de Gea.

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Los italianos llevan una pretemporada con resultados contrapuestos. Cayeron (3-2) ante el Queens Park Rangers y vencieron (0-1) al Watford, ambos rivales de Championship (segunda división inglesa), pero el pasado fin de semana plantaron cara al Real Madrid en un amistoso disputado en Austria (2-2). Serán una piedra de toque de mucha exigencia para un Dépor que, a diez días de arrancar la liga, tiene que incrementar sus certezas y resolver sus dudas.