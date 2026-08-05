El Genoa recibe una paliza antes del medirse al Deportivo: Diez goles en un partido de dos horas

Las pretemporadas sirven para coger ritmo, ajustar posiciones, descubrir a canteranos y acomodar a los fichajes en sus nuevos puestos. Los resultados suelen pasar a un segundo plano. Así lo ha hecho un Deportivo que pudo comprobar en sus primeros cuatro exámenes las virtudes de la dupla que forman Amatucci y Mario Soriano, la velocidad endiablada de un Aubameyang que ya ejerce como mentor de lujo de Bil Nsongo o los primeros brotes verdes de Bright Ede como central blanquiazul.

El conjunto herculino apura su preparación en Coverciano, el cuartel general de la selección italiana a las afueras de Florencia, antes de medirse este jueves (19.00 horas) a la Fiorentina. En el horizonte tiene, este sábado (20.45 horas) el Trofeo Spagnolo, que disputará ante un Genoa que sí mostró motivos para preocuparse por el resultado en su último partido amistoso. Encajó un contundente 10-1 contra el Bournemouth en un partido de entrenamiento que duró dos horas.

La goleada del próximo rival del Deportivo

Mientras el Deportivo subía al avión rumbo a Hamburgo y, luego, se dirigía a Italia, el Genoa hacía lo propio para iniciar su gira por Inglaterra. El decano del fútbol italiano venció el pasado sábado 0-1 al Leicester City, que ahora milita en League One (tercera categoría del sistema inglés) y este martes disputó un partido de entrenamiento ante el Bournemouth, equipo de Premier que esta temporada jugará la Europa League. Fue un encuentro atípico, con cuatro partes de media hora. El resultado final fue tan inusual como la duración de duelo.

1-0 en el primer cuarto, 3-1 en el segundo, 3-0 en el tercero y otro 3-0 en el último. Ese fue el balance de la visita del Genoa al centro de entrenamiento de los Cherries. Justin Kluivert, con un hat trick, Alex Scott y Enes Ünal, con sendos dobletes, y Daniel Jebbison, David Brooks y Malcom Dacosta con uno tanto cada uno redondearon el tanteo. Para los italianos solo pudo ver portería Colombo, el delantero que ficharon del Milan este verano.

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El Genoa recibirá al Deportivo este sábado en el Luigi Ferraris para disputar el Trofeo Spagnolo, su presentación oficial ante su afición. Los herculinos están inmersos en su particular puesta a punto. Aunque los resultados son lo de menos en la pretemporada, los genoveses llegarán a su feudo con la carga de elevar sus prestaciones tras la goleada recibida en Inglaterra.