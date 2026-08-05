Petxarroman: "Los inicios no fueron fáciles, pero siempre estaré agradecido por haber podido jugar en el Deportivo"

Álex Petxarroman (San Sebastián, 1997) llegó a un Deportivo que se preparaba hace dos años para su regreso a Segunda y se desvinculó de la entidad hace unas semanas, ya con el proyecto en Primera, para firmar por el Ceuta. Disputó el curso pasado cedido en el Andorra, con el anhelo de buscar estabilidad y celebrar, en la distancia, el regreso del conjunto herculino a la élite del fútbol español

¿Cómo se encuentra tras las primeras semanas en el Ceuta?

Bien, todavía estoy adaptándome un poco a la ciudad. Es mi tercera semana aquí, pero estoy contento. Desde que llegué, el club me ha dado todas las facilidades. Estoy contento con el entrenador y con el grupo, todo va muy bien.

Es un proyecto similar al del Andorra, donde estuvo el año pasado.

Sí, esta es su segunda temporada en el fútbol profesional. No es un club muy conocido, pero está haciendo bien las cosas. Hay un proyecto interesante y renovaron al entrenador hasta 2029, si no me equivoco. También consiguieron mantener parte del bloque del año pasado. Creo que todavía tienen que hacer algún fichaje más, pero es un equipo que tiene mucha fe y mucha proyección. Es importante para conseguir estabilidad, primero, en el fútbol profesional. Luego, nunca se sabe para poder ver un poco más allá.

Ya jugó en Segunda para el Andorra, el Dépor y, ahora, el Ceuta. ¿Qué significa para usted este movimiento?

Espero que este sea un club en el que pueda pasar por lo menos los dos años de contrato que tengo. Las últimas temporadas han sido de mucho movimiento para mí y quiero estabilizarme en algún sitio. Ojalá pueda ser en Ceuta porque creo que me puedo adaptar bien al nivel de ciudad, de clima y de vida que hay aquí.

Petxarroman, en un partido con el Ceuta ante el Cádiz. / AD Ceuta

El Alfonso Murube es un estadio difícil para los visitantes.

Es un viaje complicado. Nosotros, con el Andorra, recuerdo que fueron muchas horas de viaje. Estás en España, pero es otro continente. Cuesta, después de un viaje tan duro, llegar y estar bien para jugar. Encima, es un equipo que aprieta mucho en casa. Seguramente el año pasado era muy fuerte aquí y fuera le costó un poco más.

Etapa en el Deportivo

¿Cómo llevó su salida del Dépor este verano?

Fue bastante fácil. La primera semana, a los que no contábamos nos dieron una semana más de descanso. A partir de ahí, yo tenía claro que quería venir al Ceuta y todo se dio bastante bien. Los clubes y los agentes se entendieron para poder firmar la rescisión y todo fue muy fácil.

¿Cómo valora su paso por A Coruña?

Los inicios no fueron fáciles. No acompañaban los resultados, seguramente el equipo no estaba en su mejor momento y yo tampoco ofrecí mi mejor nivel. Fue una temporada difícil, pero de menos a más. Siempre estaré agradecido por haber podido jugar en el Dépor, que es un club importante de España. También con mucha exigencia, con momentos buenos y otros un poco duros. Pero, lo primero, es agradecimiento por haber podido jugar allí.

Llegó a un Dépor recién ascendido a Segunda y, en apenas diez días, volverá a jugar un partido en Primera División. ¿Cómo ha visto esa evolución del proyecto?

Hace tres temporadas estaba en Primera RFEF y, ahora, en Primera División. Yo, y todo el mundo en general, sabía de la exigencia que hay en el club. Al final, es uno de los más grandes de España y estaba claro que no iba a ser un club de paso en Segunda. Aunque fuese un recién ascendido y hubiese pasado años complicados, con el club que es y lo difícil que es jugar en Riazor al final ha vuelto a donde merece estar. Lo consiguieron con la labor de todo el mundo dentro del club, de Antonio Hidalgo en esta última temporada y del bloque que se hizo. Aunque hubo jugadores que salimos, al final la gran mayoría era gente que ya había competido en Primera RFEF. Hacer esos fichajes ayudó a que se consiguiese el ascenso, algo que siempre es difícil, pero creo que fue merecido.

Vio de cerca ese gol de Eddahchouri contra su Andorra que dejó el ascenso a tiro de piedra. ¿Cómo recuerda ese partido?

Era una situación comprometida para mí. Yo jugaba para el Andorra, pero quería que ascendiera el Dépor. A nivel personal, prefería que ellos subieran. En el Andorra todavía teníamos alguna opción matemática, pero era casi imposible meternos en playoff. Nuestros deberes estaban hechos desde hacía tiempo y hubiese sido un premio. Pasó lo que tenía que pasar y ya está.

Lidiar con una pubalgia

Arrastró una pubalgia durante su etapa en el Dépor. ¿Cómo se encuentra?

Empecé con la pubalgia la temporada que estuve allí, en A Coruña. Recuerdo que en septiembre u octubre empecé a notar unas molestias. Desde entonces, creo que ahora mismo estoy en el punto en el que menos dolor he tenido en estos dos últimos años. Ha sido una lesión complicada para mí. Te afecta a nivel personal y profesional. Competí con unas posibilidades físicas bastante inferiores a las que realmente puedo dar. Fue un proceso de idas y venidas, semanas con menos dolor y otras en las que apenas me podía mover en la cama. Fue difícil de llevar, sobre todo, mentalmente. Es una lesión que te lastra, que cuando empiezas a tener menos dolor, vuelve a aparecer con más molestias que antes. Y, mientras, tenías que ser capaz de competir.

Álex Petxarroman, durante un partido con el Deportivo en 2024. / Casteleiro/Roller Agencia

Yeremay arrastra también una pubalgia desde mediados de la temporada pasada. ¿Afecta especialmente a jugadores de banda como un lateral o un extremo?

Castiga a todo el mundo, pero, seguramente, para la gente que tenemos que recorrer más distancias a alta velocidad resulta más difícil. Aparentemente, todo el mundo te ve competir y parece que estás bien, pero tú sabes las limitaciones físicas que tienes y debes competir con ellas. Encima, tienes que rendir a un nivel que exige estar al cien por cien. Si bajas un poco, enseguida se te echan encima. Al final, lo único que quieres es competir bien y ves que no puedes. Lamine Yamal creo que también estuvo con pubalgia, Nico Williams igual. Es normal que el rendimiento baje un poco porque te limita mucho físicamente y, mentalmente, te castiga. Hay que tener paciencia y seguro que consiguen que para el inicio de liga pueda llegar relativamente bien.

Conoce bien a Yeremay y a Mella de jugar y entrenar con ellos. ¿Cómo cree que se adaptarán a Primera y harán sufrir a los laterales?

Seguro que sí. Son jugadores diferentes, te pueden matar en cualquier momento. Será más complicado porque en muchos aspectos no serán el equipo superior y estará todo más igualado. Pero pueden hacerle un roto a cualquier lateral que tengan delante si están bien al cien por cien.

¿Qué objetivo se marca con el Ceuta?

Primero hay que ir partido a partido. El primer objetivo es conseguir los máximos puntos posibles para no sufrir. Con la ambición y la calidad que hay, tenemos que estar cerca de los puestos de playoff. Sabemos cómo es esta categoría. El año pasado estuvieron abajo equipos como Valladolid, Cádiz o Leganés. Bajó el Zaragoza, también en su día lo hizo el Dépor. Hay que ir despacio, lo más importante es competir a tope y llegar a los últimos meses de liga con tranquilidad para pelear por otros objetivos.

¿Firma recibir al Dépor en Copa del Rey?

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Estaría muy bien (se ríe). Ojalá pueda enfrentarme otra vez al Dépor y que a ellos les vaya muy bien esta temporada. Espero que consigan todos sus objetivos.