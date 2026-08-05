Quagliata: "Angeliño me empujará a mejorar los detalles en el entrenamiento"

Giacomo Quagliata ejerce desde que el Deportivo inició la pretemporada como el único lateral izquierdo de la primera plantilla. Ha actuado como particular mentor de Xabi Campos, el juvenil al que Antonio Hidalgo ha dado la oportunidad de trabajar y jugar en los primeros amistosos, pero aún espera la llegada de la competencia, que será Angeliño. "Es un jugador importante. Te empuja a mejorar los detalles en el entrenamiento, seguramente, alce el nivel del equipo", analizó el lateral siciliano. Matizó que desconoce "si viene o no" a completar el plantel, aunque el futbolista ya pasó los exámenes médicos para convertirse en nuevo jugador blanquiazul.

El carrilero italiano reconoce que el Dépor está aprovechando las sesiones de trabajo esta semana en Coverciano, el cuartel general de la selección italiana a las afueras de Florencia, a pesar del calor que soportan estos días. Afrontan, ahora, dos duelos exigentes ante Fiorentina y Genoa antes de regresar a A Coruña. "Habrá dos equipos muy buenos delante. Jugar contra equipos internacionales te ayuda a mejorar mentalmente y aprender cosas nuevas. Servirá para entender qué tenemos que mejorar", reflexiona desde la concentración del Deportivo en Italia.

A nivel personal, el lateral dice sentirse encantado con la táctica de Antonio Hidalgo y sus funciones en el costado izquierdo. "Empezamos con defensa de cinco, pero defiendo como un lateral normal. Me gusta esa táctica, funcionó muy bien la temporada pasada", comenta. Mantiene su compromiso de darlo todo en cada entrenamiento y elogia, también a un Xabi Campos al que ve como "un joven interesante". "Es muy buena persona, entrena bien y tiene una buena proyección", valoró al juvenil.

Estreno en Primera

Quagliata ya sabe lo que es jugar en la Serie A, pero vivirá de blanquiazul su estreno en la Primera División española. "LaLiga es uno de los campeonatos más importantes de Europa y del Mundo. Seguramente será complicado, pero tenemos el entusiasmo y la positividad de la temporada pasada, que nos puede ayudar a empezar muy bien", explica. Reconoce que es un equipo en el que no todos tienen ese bagaje en la máxima categoría, pero descarta que sea un problema. "Somos un equipo joven, con jugadores de calidad que nos ayudan mucho. La experiencia es importante, pero tenemos que estar tranquilos y sin miedo", apremia el lateral zurdo.

El siciliano ve cada vez más cerca su reunión con Yeremay en el costado izquierdo, aunque no pone plazos a la recuperación completa del canario. "Está mejor, empezó a entrenar con nosotros. Tengo una buenísima relación dentro y fuera del campo con él. Ojalá para el partido del Elche esté bien", deseó.