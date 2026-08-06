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Angeliño ya se entrena con el Deportivo, pero no juega el amistoso ante la Fiorentina: el debut tendrá que esperar

El zurdo estuvo a las órdenes de Hidalgo por la mañana

Angeliño con el Dépor

Angeliño con el Dépor / RCD

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

Después de dos días en la concentración del Dépor sin poder ser uno más al 100%, Angeliño pudo vivir este jueves la rutina casi completa en su primer día como blanquiazul en su vuelta a casa catorce años después. El zurdo de Coristanco se entrenó por la mañana a las órdenes de Antonio Hidalgo, pero por la tarde todos decidieron que no jugase para ir con calma y porque, en realidad, había disfrutado de una única sesión junto al resto de sus compañeros. El debut de Angeliño con la camiseta del Dépor tendrá que esperar, al menos, hasta este fin de semana cuando la entidad blanquiazul cierre su gira italiana ante el Genoa. Posteriormente, tocará el regreso de la expedición a A Coruña.

Angeliño

Angeliño / RCD

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