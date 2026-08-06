Bouldini, camino del Académico Viseu, recién ascendido a la primera división lusa
El conjunto recién ascendido gana enteros para que el marroquí se sume a su proyecto
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Mohamed Bouldini es el último futbolista con el que el Deportivo llegó a un acuerdo para rescindirle su contrato después de que el marroquí rechazase alguna de las propuestas de fuera de España que el club coruñés le puso encima de la mesa. Primero fue el Raja Casablanca el que se interesó por sumarlo a su proyecto, pero todo hace indicar que el Académico de Viseu, un club recién ascendido a la primera división lusa el que le contrate tras su salida de A Coruña, según apuntan diversos medios portugueses.
Bouldini busca reconducir su carrera después de apenas jugar en las dos últimas temporadas en el Dépor y en el Granada.
- Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
- El histórico bar de A Coruña con una empanada casera que probó el Papa: 'Llegamos a vender 900 en un día
- El Deportivo excede las fichas con cuatro porteros, cinco centrales y siete pivotes: llega la hora de aligerar plantilla
- Tres detenidos acusados de robar en aparcamientos de supermercados de A Coruña, Culleredo, Ames y Madrid
- Hallado un bebé muerto en un domicilio de Sada tras negar la madre en el hospital un embarazo
- Negocios de A Coruña priorizan el eclipse y bajan la persiana el 12 de agosto: 'Ese miércoles por la tarde la ciudad tendrá otras prioridades
- Angeliño ya está en casa: es oficialmente nuevo jugador del Deportivo
- Amancio Ortega sitúa a Pontegadea entre las 10 mayores ‘family offices’ del planeta