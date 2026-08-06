Bouldini, camino del Académico Viseu, recién ascendido a la primera división lusa

Mohamed Bouldini es el último futbolista con el que el Deportivo llegó a un acuerdo para rescindirle su contrato después de que el marroquí rechazase alguna de las propuestas de fuera de España que el club coruñés le puso encima de la mesa. Primero fue el Raja Casablanca el que se interesó por sumarlo a su proyecto, pero todo hace indicar que el Académico de Viseu, un club recién ascendido a la primera división lusa el que le contrate tras su salida de A Coruña, según apuntan diversos medios portugueses.

Bouldini busca reconducir su carrera después de apenas jugar en las dos últimas temporadas en el Dépor y en el Granada.