El Deportivo excede las fichas con cuatro porteros, cinco centrales y siete pivotes: llega la hora de aligerar plantilla

La llegada de Angeliño corona la planificación de un Deportivo que, por fin, tiene las posiciones dobladas, pero que también ve como empieza a exceder de manera evidente las fichas permitidas por la LaLiga. El club coruñés cuenta ahora mismo con 27 futbolistas en nómina para ser inscritos con el primer equipo y el reglamento de la competición solo permite 25, con lo que se convierte en prioritario aligerar una plantilla que tiene casi moldeada, pero que necesita pulir. Tiene tiempo e incluso cintura haciéndole ficha del filial a algún futbolista, aunque no tendrá que llegar a ese extremo. De hecho, saldrán más de dos futbolistas, porque el club coruñés aún busca, al menos, un lateral zurdo para redondear su plantilla. Con cuatro porteros, cinco centrales y siete pivotes, están claras las zonas del campo donde hay un excedente en un equipo que solo ha podido deshacerse este verano de Álex Petxarroman, Diego Gómez y Mohamed Bouldini.

Hay tres futbolistas que saben desde hace tiempo que no tendrán sitio en la plantilla y hay otros dos que podría unirse a este trío. Eric Puerto, José Ángel y Charlie Patiño no estarán en el Deportivo 2026-27, salvo que se nieguen en rotundo. Solo la situación del guardameta tenía un leve asterisco ante una eventual salida de Álvaro Ferllo, dada la posición central de Leo Román en el proyecto. Los dos otros pivotes también conocen su situación y han ido jugando de manera alterna a lo largo de la pretemporada, pero no han sido fijos. En el caso de los canalizadores de juego, ambos con contrato hasta 2028, se trabaja en diferentes modalidades para su adiós. El británico se irá como cedido y con el sevillano se busca una desvinculación con Cádiz y Ceuta como principales pretendientes. Jurado, uno de los históricos jugadores que han llevado al Dépor de Primera RFEF a Primera, debería ser el primero en marcharse de A Coruña para poner fin a tres años llenos de éxitos y de liderazgo en el campo y en el vestuario.

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La segunda hornada

El tiempo también se va agotando para los dos centrales que tienen su futuro en aire. Existen opciones de que a final de mes ni Dani Barcia ni Arnau Comas no estén en A Coruña. El Dépor trabaja en la llegada de un central zurdo experimentado que podría la posición junto a Noubi, Loureiro y Bright Ede, la otra apuesta de este verano para la retaguardia. El Cádiz es el gran pretendiente del canterano gracias a la presencia de Imanol Idiakez como entrenador principal. Ambos tienen contrato también hasta 2028.