El exdeportivista Domingos Duarte ficha por el Sao Paulo
Firma hasta 2028 | El Dépor llegó a preguntar por sus condiciones este verano, pero no hizo ningún avance serio para contratarlo
El exdeportivista Domingos Duarte ya es oficialmente nuevo jugador del Sao Paulo hasta 31 de julio de 2028. El central, quien jugó en Riazor en la temporada 2018-19, da el salto al pujante fútbol brasileño después de haber forjado gran parte de su trayectoria en el fútbol español, en el propio Deportivo, en el Granada y en el Getafe. El defensa estaba libre de contrato tras acabar su vinculación hace más de un mes con los madrileños. Su nuevo destino estaba cerrado desde hace días, pero se ha demorado el anuncio por unas trabas burocráticas. El club coruñés, quien ha buscado refuerzos para la zaga este verano, llegó a preguntar por sus condiciones, pero nunca hizo un avance significativo para contratarlo y para que viviese una segunda etapa en A Coruña después de haber dejado al deportivismo entonces con la miel en los labios. Aquel verano de 2018 llegó al Dépor como cedido por parte del Sporting de Portugal y no se pudo quedar más tiempo como blanquiazul al frustrarse la posibilidad de ascenso a Primera en aquella eliminatoria ante el Mallorca.
“Estoy muy feliz por llegar al São Paulo. Agradezco cómo me han recibido aquí y por las imágenes que me enviaron por redes sociales. Que sea tardes y noches felices con nuestra hinchada en el MorumBIS”, apuntó a los medios del club brasileño. Tras contratar este verano a Bright Ede, el club coruñés aún busca a otro central zurdo.
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