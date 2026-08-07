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9-0 | El Deportivo Abanca se da un festín ante el Sporting tras el descanso

Triplete de Millene

Lucía Rivas

Lucía Rivas / RCD

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RAC

Al Dépor Abanca le costó quitarle el tapón al partido ante el Sporting de Gijón, equipo de Segunda RFEF, pero una vez que empezó, no paró. El marcador reflejaba un 0-0 al descanso, pero tras el intervalo, las jugadoras blanquiazules se desataron y acabaron el encuentro con un rotundo 9-0. Un triplete de Millene y los tantos de Lucía Rivas, Lucía Pardo, Espe Pizarro, Redru y Paula Hernández, sumados a otro en propia puerta de las rojiblancas, redondearon el abultado resultado.

Es el segundo partido del verano para el conjunto que dirige Alberto Rodríguez al que ahora le espera el próximo jueves el Porto en el Teresa Herrera, que en esta ocasión se jugará un día después del choque masculino frente al Real Madrid.

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