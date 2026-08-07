Brais Suárez ficha por el filial del Albacete: todos los ex jugadores del Fabril ya tienen nuevo destino

Brais Suárez era el único futbolista de los que había acabado su contrato con el Fabril que aún no tenía equipo, pero el coruñés jugará esta temporada en el filial del Albacete, que militará en Segunda RFEF. Del resto de futbolistas que se marcharon del filial Quique Fernández y Rubén Vilela fueron los penúltimos en encontrar acomodo en el Marbella y en el Compostela, respectivamente.

Anteriormente Aarón Sánchez y Hugo Villaverde firmaron por el Bergantiños, Jaime Garrido se sumó al proyecto del Alcalá; Fabi Urzain, al Zamora; y David Carreira, al Estradense. La mayoría son equipos de Segunda RFEF, solo el extremo dio el salto a Primera RFEF y el pivote se quedó en la Tercera RFEF gallega. El único que cruzó la frontera fue Mane, quien unió su destino a un histórico como la Académica de Coimbra, que acaba de regresar a la Liga 2 portuguesa.