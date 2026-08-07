Jairo Noriega se pierde lo que resta de temporada con el Fabril: rotura del ligamento cruzado y operación

Primera lesión grave en el Deportivo en la temporada 2026-27. Se trata de Jairo Noriega, quien regresaba al Fabril para ponerse a las órdenes de Manuel Pablo después de estar una temporada cedido en el Racing de Ferrol. El mediapunta o pivote zurdo se rompió el ligamento cruzado y le toca pasar por el quirófano para subsanar la articulación y enfrentarse posteriormente a un largo proceso de recuperación. Le llevará casi con toda seguridad a perderse toda la temporada, aunque todo depende de cómo avance el proceso. El coruñés, tras su regreso a la entidad en 2025, tiene contrato hasta 2028 y con opción a ampliarlo un ejercicio más.

Es un golpe para la planificación del filial, quien contaba con él como uno de sus mayores activos en la zona creativa del centro del campo. De hecho, en los últimos días el Deportivo dio luz verde a la salida de Mario Nájera al club, quien podía actuar de segunda punta, aunque su fútbol es diferente al del Ourense CF.

El pasillo central

El Fabril, para jugar por dentro como 6, 8 o 10, tras la salida de Nájera y la grave lesión de Jairo, cuenta ahora mismo con un buen puñado de futbolistas y más de uno es considerado en Abegondo como primordial de cara al futuro. Koke San José (2004) es uno de los dos únicos fichajes. Además de a Noé Carrillo (2006), que estará esta campaña en muchas listas del primer equipo, a Dani Estévez (2006) o Rubén López (2004), además de al lesionado Manu Ferreiro (2006), les aguarda un papel central en los planes de Manuel Pablo. Mauro Valeiro (2009) viene pisando fuerte y necesita espacio, aunque su ficha será juvenil. Papa Samsou (2006) y Lucas Castro (2007) son los otros futbolistas que tiene en esa zona de influencia.

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La Dirección de Fútbol Formativo ya le dio la baja en la última semana a Hugo Torres y Pablo Parada, que se marcharon al Arousa y al Boiro, de Segunda y Tercera RFEF, respectivamente. A pesar de que cuenta con muchos futbolistas con problemas físicos como Hugo Ríos, Mardones, Manu Ferreiro, Jairo Noriega o Dipanda, tendrá que deshacerse de más jugadores en lo que queda de mes.