Media Segunda División y equipos portugueses y franceses, tras Arnau Comas

Al Deportivo le quedan algo más de tres semanas para cerrar el mercado de fichajes y hay futbolistas que tienen su futuro en aire, porque su salida depende de unas incorporaciones que se dan por hechas, pero que aún deben producirse. Uno de ellos es Arnau Comas, que acabó la temporada como el tercer central en las preferencias de Antonio Hidalgo. La llegada de Ede Bright y la eventual incorporación que persigue el club coruñés de un central zurdo veterano le ponen cuesta arriba hacerse con un sitio de manera regular en el proyecto de Primera. Este excedente en la zona de centrales del equipo coruñés ha alertado a los conjuntos que buscan un defensa para su equipo de la temporada 2026-27. Así, la mitad de los equipos de Segunda División, además de escuadras portuguesas y francesas, se han interesados por las condiciones en las que se podría dar la incorporación de un futbolista con dos años más de contrato.

Comas tiene, de momento, todo en stand by, porque más allá del evidente overbooking, nadie le ha comunicado que deba buscar un nuevo destino porque no cuenta para el proyecto. El futbolista, más allá de que Noubi, Loureiro y Bright parecen partir por delante de él en las preferencias del técnico, se encuentra muy a gusto en el proyecto e identificado con el equipo y en la ciudad, con lo que por su parte no será proactivo en el final del mercado, salvo que se le informe un cambio de estatus en su situación.

Contrato hasta 2028 y con experiencia

El futbolista catalán, criado en La Masia, fue la gran apuesta para el centro de la defensa en el proyecto del Deportivo que acabó ascendiendo a Primera. Noubi era una incógnita y se acabó revelando como capital, a pesar de que entonces la certeza era el ex futbolista de Basillea y Eibar. Firmó entonces hasta 2028 y fue la tercera incorporación tras Jairo y el belga. El club coruñés tuvo que llegar a un acuerdo con el conjunto suizo para hacerse con sus servicios, ya que aún tenía contrato hasta 2026. La fórmula de salida este mes, en caso de darse, puede ser diferente a la de un Dani Barcia al que siempre se le ha planteado un préstamo.

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Con la llegada de Miguel Loureiro y la eclosión de Lucas Noubi, a Arnau Comas le costó tener regularidad. Eso sí, en la segunda vuelta estuvo por delante de Dani Barcia en las preferencias de Hidalgo, siempre posicionado en el flanco diestro de la pareja. Aun así, el técnico mostró su confianza en él en muchas fases de la temporada. La llegada de Bright Ede y el hipotético desembarco de otro central zurdo hará que el central de Cerceda se sume como alternativa por la dereha y le vede aún más el paso. Hay muchos equipos aguardando decisiones definitivas en Abegondo en torno a Arnau Comas.