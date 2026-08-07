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La plantilla del Deportivo visitó el Museo del Calcio en Coverciano

Ximo Navarro

Ximo Navarro / RCD

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RAC

La plantilla del Deportivo, tras el partido amistoso ante la Fiorentina (1-1), dedicó la mañana de ayer a realizar una última sesión antes del partido del Genoa y también a rendir visita al Museo del Calcio en la localidad transalpina de Coverciano, donde se encuentra la ciudad deportiva de la federación italiana y donde ha estado concentrado el equipo coruñés durante toda esta semana. El lugar de la memoria del fútbol italiano reúne reliquias de una selección que ha conseguido cuatro copas del mundo, además de camisetas de varias décadas y un recorrido para conocer los hitos de los azzurri.

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