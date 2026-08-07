La pretemporada del Deportivo habla: el central zurdo experimentado, una necesidad

El amistoso ante la Fiorentina acabó con cierto regusto dulce para el Deportivo por el empate y por esa capacidad que mostró para saber resistir ante un rival superior, que se ha gastado cien millones en el mercado de fichajes y que espera volar alto esta campaña en la próxima Serie A. El choque también sirvió para poner al equipo coruñés ante el espejo y mostrarle sus imperfecciones, las que toca corregir con el trabajo de cada día en Abegondo y las que toca solventar saliendo ineludiblemente al mercado de fichajes en las tres próximas semanas. Ya las conocía, pero verlas de frente hace que las vacilaciones sean menores. El club coruñés arrancó el mercado apostando por la juventud y ahora necesita poso y experiencia. Ya empezó a llenar el granero de años y canas con las llegadas de Aubameyang y Angeliño, pero necesita más, sobre todo en esa posición de central zurdo, que está marcada en rojo en la agenda de Fernando Soriano desde hace meses.

Debilidad por arriba

El Deportivo sufrió, sobre manera, en la defensa del área ante torres con pericia e intención como Kean, Ndour, Atta o Dragusin. Cada centro al área en la primera parte sembraba el pánico en una cobertura blanquiazul voluntariosa, pero por momentos sobrepasada. Entre las cualidades de Álvaro Ferllo, tampoco sobresale el dominio del área. El partido ante los italianos y toda la pretemporada en sí, con la lesión de larga duración de Loureiro y el futuro de Arnau Comas y Dani Barcia en el aire, han hecho que recaiga la responsabilidad en la retaguardia en dos futbolistas nacidos en 2005 y 2007.

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Lucas Noubi, quien hace un año era una apuesta, es ahora el líder de la zaga blanquiazul del regreso a Primera. Y por sus condiciones merece confianza, pero necesita a alguien con poso a su lado. El polaco, de 19 años, acaba de abandonar la edad juvenil y su potencial es evidente, pero precisa de tiempo para competir con protagonismo en el segundo mejor campeonato del mundo, LaLiga. Esos primeros 45 minutos ante los viola lo evidenciaron. En la media tampoco le sobraría una opción algo más experimentada en la creación para equilibrar la zona, pero es más perentoria la necesidad en el centro de la defensa. Así lo sabe Fernando Soriano, así se lo recordó al Deportivo el amistoso ante la Fiorentina.