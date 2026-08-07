Último amistoso de la gira italiana del Deportivo ante el Genoa

El Deportivo cierra este sábado a las 20.45 horas (Youtube Rc Deportivo y TVG) una semana intensa y al más alto nivel con un amistoso ante el Genoa, equipo de la Serie A, que abrirá su estadio, el Luigi Ferraris, para la cita. El Dépor ha tenido en esta serie de tres partidos las bajas de Miguel Loureiro, Yeremay Hernández, Adrià Altimira, David Mella y Jonathan Asp-Jensen por diversos problemas físicos. Eric Puerto y José Ángel no jugaron porque no cuentan y buscan una salida y Charlie Patiño solo tuvo minutos ante el Sankt Pauli, aunque se encuentra en la misma situación. Quien tampoco pisó el césped, pero en el encuentro de Florencia, fue el recién llegado Angeliño. Su participación en el choque es la gran duda.

El Genoa recibirá al Deportivo para disputar el Trofeo Spagnolo, su presentación oficial ante su afición. El equipo italiano, que dirige el histórico mediocentro Daniele de Rossi, encajó hace unos días un contundente 10-1 contra el Bournemouth en un partido de entrenamiento que duró dos horas. 1-0 en el primer cuarto, 3-1 en el segundo, 3-0 en el tercero y otro 3-0 en el último. Ese fue el balance de la visita del Genoa al centro de entrenamiento de los Cherries. Justin Kluivert, con un hat trick, Alex Scott y Enes Ünal, con sendos dobletes, y Daniel Jebbison, David Brooks y Malcom Dacosta con uno tanto cada uno redondearon el tanteo. Para los italianos solo pudo ver portería Colombo, el delantero que ficharon del Milan este verano.