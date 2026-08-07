El verano silencioso de Luismi Cruz en el Deportivo: de último de la rotación a jugar más que nadie y apuntar a la titularidad ante el Elche

Parece que no está, pero lo ha jugado todo. Nadie habla de él, pero apunta a titular en el primer partido de Liga del Deportivo ante el Elche en Riazor. En silencio. No tiene nada que ver el verano de 2026 de Luismi con el que vivió hace doce meses. Entonces llegó como fichaje estrella, como primer gran golpe de mercado de un club coruñés que quiso mandar un mensaje con su contratación, algo parecido al movimiento de Leo Román: iba en serio, a por todas, a por el ascenso. Jugó 30 partidos y sumó casi 2.500 minutos, pero la exuberancia del principio de temporada (dos goles ante el Mirandés) se fue evaporando y acabó por no ser una de las figuras centrales del asalto a Primera División. Con la reconversión de Altimira a extremo, la búsqueda de un jugador de banda derecha en el mercado y la superpoblación de jugadores por dentro con la llegada de Asp-Jensen, los planes del Deportivo le colocaban a la cola de la rotación. Un cambio de estatus considerable en doce meses. Las lesiones de David Mella, Adrià Altimira y del priopio danés y el plan físico especial diseñado para que Yeremay Hernández lidie con su pubalgia le han dejado el camino despejado para ganarse un sitio este verano y subir en las preferencias del técnico de Canovelles. De momento, es básico en las jugadas a balón parado y no vislumbra oponentes en el horizonte para ocupar la banda derecha y el carril central en el estreno de Liga en diez días en Riazor. Todo sin acaparar los focos en un Deportivo que ya ha realizado siete contrataciones.

Y es que Luismi Cruz, aunque el panorama no era muy alentador cuando llegó a la pretemporada en los primeros días de julio, está decidido a darse la oportunidad esta campaña de jugar con el Deportivo en Primera División. Su único bagaje en la máxima categoría son dos partidos de Liga y uno de Europa League con el Sevilla en los primeros meses de 2022, además de un encuentro de Copa del Rey. Era entonces un meritorio de la cantera que asomaba la cabeza y después tuvo aventuras de corta duración en el Barcelona B y en el Tenerife antes de desembarcar en A Coruña con el descenso chicharrero a Primera RFEF, aunque esa caída no librase a los coruñeses de tener que afrontar un importante traspaso para hacerse con sus derechos federativos. Con contrato hasta el 30 de junio de 2029 en Riazor, la idea del gaditano es no moverse de A Coruña y más con el escaparate de la máxima categoría ante sí.

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Con tres semanas y fichajes por delante

Como ocurre en muchos periodos estivales, el inicio del campeonato es simplemente un punto y seguido en el periodo de pases y en la confección de las plantillas. La prioridad en el Deportivo es el central zurdo con experiencia que urge en la planificación, pero la entidad coruñesa no pierde de vista el mercado de extremos. Desde el final de temporada tiene en mente la idea de que David Mella pueda actuar por la izquierda, incluso como carrilero, y reforzarse en ese costado diestro con un jugador que alterne con Adrià Altimira y el propio Luismi Cruz. De aquí a final de mes es uno de los puntos de interés para ver cómo redondea Fernando Soriano el equipo y cómo es el reajuste de piezas en un centro del campo versátil. Aún hay muchas piezas por ajustar del puzle y el zurdo andaluz tiene clara su hoja de ruta, con un verano que ha jugado a su favor.