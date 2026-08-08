0-1 | El Deportivo convence en el debut de Angeliño y el regreso estelar de Mella

El Deportivo puso fin a su gira europea con la conquista del Trofeo Spagnolo en uno de sus encuentros más completos de esta pretemporada. Con Angeliño como gran novedad en sus primeros 60 minutos con la camiseta blanquiazul, con un Aubameyang que volvió a amenazar con su velocidad y sus desmarques y un David Mella que evidenció todo su desborde durante la segunda parte, el conjunto herculino salió del Luigi Ferraris con buenas sensaciones. El triunfo, que se hizo esperar, llegó con una cabalgada de Eddahchouri que finalizó Kevin, quien sigue reivindicándose a base de cifras y reclama su hueco en los planes de Antonio Hidalgo.

Con el 34 a la espalda, un dorsal todavía por asignar, y una autopista por su banda. Así vivió Angeliño el sueño que perseguía desde que era un adolescente. El lateral de Coristanco fue la gran novedad en el penúltimo once inicial de Hidalgo en esta pretemporada. El de Canovelles volvió a experimentar con una defensa híbrida, con Noubi como lateral derecho. Confió en un trivote con Soriano, Villares y Amatucci y dejó las bandas a Noé Carrillo y Bil. Los dos fabrilistas fueron los dueños los costados en el papel, aunque no dudaron en acomodarse más a posiciones interiores. Sobre el verde, la responsabilidad quedó a cargo de los carrileros largos. El de Coristanco, algo impreciso en algunas entregas y controles, aguantó el tipo y se aclimató a un partido en el que no pudo aprovechar sus espacios por la izquierda. Noubi, correcto en defensa, se animó con alguna arrancada en ataque.

Aubameyang supera en carrera a Otoa en un ataque del Deportivo / RCD

El Genoa, que quería lucirse ante el público que abarrotó exclusivamente su fondo del Luigi Ferraris, logró mostrar dominio por momentos ante un Dépor al que pareció costarle recuperar y salir. Sin embargo, cuando la máquina de Hidalgo funcionó, hizo temblar los cimientos de la estructura rossoblú. Aubameyang no esconde ni sus cartas ni sus virtudes, aunque le faltó una pizca de clarividencia. Otoa corrigió in extremis tras una carrera perfecta del gabonés a pase de Bil hasta el área. Soriano le encontró con un desmarque de ruptura, pero, tras sentar a Bijlow, no acertó ni a asistir ni a marcar. Tampoco logró aprovechar un envío de Villares tras un mal balón largo del meta del Genoa. Los italianos tomaron las riendas en el último cuarto de hora del primer acto, con más control en campo rival y alguna acción peligrosa a balón parado. Sin embargo, un cabezazo ligeramente desviado de Bil a centro anticipado de Soriano volvió a evidenciar los puntos sobre los que el Deportivo quiere construir para el inicio de liga.

La revolución de Mella

Hidalgo dio a David Mella y Miguel Loureiro sus primeros minutos de la pretemporada tras el paso por los vestuarios, en detrimento de Noé y Noubi. El de Espasande solo necesitó un par de minutos sobre el verde para probar una carrera hacia el área en la que no acertó el pase de la muerte para Soriano. Entre algún que otro latigazo de Aubameyang, el canterano no dejó de crear problemas. Angeliño, al filo de la hora de juego y a punto de dejar el terreno de juego, le puso un centro anticipado y solo Bijlow evitó el gol a bocajarro del extremo blanquiazul.

Continuaron las rotaciones y el Deportivo vio más de cerca el triunfo. Una mano torpe le impidió a Eddahchouri aprovechar una carrera en solitario hacia la portería. Villares erró un disparo en el área tras un buen pase raso de Mella. El de Espasande continuó poniendo en aprietos a su par en cada oportunidad que tuvo de encarar, correr o centrar. Solo faltó una pisca de fortuna en algún rechace y un intento de cabezazo de Zaka. El dominio y la superioridad de ocasiones, por calidad y volumen, solo se tradujo en el marcador en el tramo final. Eddahchouri arrancó por el costado derecho y asistió a Kevin, que definió sin miramientos en el área para batir a Bijlow y firmar el 0-1 definitivo. El canterano acarició el 0-2 al rematar por bajo un córner colgado al segundo palo que rozó la cepa del poste. No hizo falta para amarrar una victoria que culmina la actuación más redonda del verano a apenas una semana de arrancar la liga.