Fútbol | Deportivo
2-2 | Álvaro Fraga salva un empate para el Fabril contra el Astorga
El conjunto que entrena Manuel Pablo continúa sin conocer la victoria este verano | El Dépor Abanca B supera al Oviedo en su primer amistoso
El Fabril continúa sin conocer la victoria en esta pretemporada. El filial blanquiazul salvó un empate (2-2) en su visita al Atlético Astorga en La Eragudina. Álvaro Fraga, con dos tantos en la recta final del partido, evitó la derrota ante un rival de categoría inferior que, ante su público, llegó a marcharse con un 2-0 al descanso.
Manuel Pablo volvió a utilizar este amistoso, el cuarto del verano, para hacer probaturas y examinar el nivel de sus pupilos de cara al exigente estreno en la tercera categoría del fútbol español. Conservo su mezcla de jugadores de Fabril con una rotación en la que figuraron algunos jugadores en edad juvenil. Se mantuvo condicionado por las bajas de los jugadores convocados con el primer equipo en Italia y el lesionado Jairo Noriega, que pasó por el quirófano por una rotura de ligamento cruzado y se pierde toda la temporada. Álvaro Fraga, que salió en el segundo acto, dio un golpe sobre la mesa al firmar un doblete y opositar a ser uno de los atacantes de referencia para el técnico canario.
El Dépor Abanca B también disputó su primer amistoso de la pretemporada. Venció al Real Oviedo por la mínima (1-0) gracias a un tanto de Sara Barreda al comienzo de la segunda parte.
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