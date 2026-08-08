Angeliño, titular en el amistoso del Deportivo contra el Genoa

El Deportivo cierra este sábado (21.00 horas) su gira europea y su estancia durante una semana en Italia con la disputa del Trofeo Spagnolo en el estadio Luigi Ferraris contra el Genoa. El penúltimo amistoso del verano para los de Antonio Hidalgo tiene como gran novedad la entrada de Angeliño en el once inicial. El carrilero de Coristanco, cuyo fichaje se concretó el pasado miércoles, estará vivirá su particular debut como blanquiazul.

Angeliño cumplió esta semana su anhelo de lucir los colores del Deportivo, al confirmarse su cesión por una temporada con opción de compra procedente de la Roma. El sueño que tanto esperó cumplir desde los catorce años y que le ha llevado, otra vez, a compartir vestuario con Miguel Loureiro, como en su etapa en las Escolas de Fútbol de Luis Calvo, se hizo de rogar. Su fichaje se concretó oficialmente este miércoles por la noche y el jueves participó en su primer entrenamiento a las órdenes de Antonio Hidalgo. Sin embargo, tuvo que quedarse fuera de la convocatoria para el partido que el Dépor disputó contra la Fiorentina en el estadio de la ciudad deportiva del conjunto viola y que terminó en tablas (1-1).

Antonio Hidalgo dio 75 minutos una buena parte de la plantilla en Florencia y, en Génova, inicia el partido con todos los jugadores que fueron suplentes el pasado jueves para continuar con la carga de minutos en todos sus pupilos. Entre ellos, la principal novedad es un Angeliño que ya disputó algunos minutos en un par de amistosos del conjunto romano antes de acelerarse su llegada al Dépor. El técnico de Canovelles experimenta con una línea de zagueros que completan Lucas Noubi, Arnau Comas y Dani Barcia. Amatucci, Mario Soriano, Diego Villares y Noé Carrillo ocupan un centro del campo con muchos nombres por dentro. Arriba, Aubameyang y Bil Nsongo siguen como compañeros de batalla tras hacer buenas migas en las últimas semanas.

Mella y Loureiro, en el banquillo

Además de la titularidad de Angeliño, la otra gran novedad es la entrada de David Mella y Miguel Loureiro en la lista. Ambos empezarán el partido en el banquillo, con opciones de tener minutos a lo largo del encuentro. Es la primera lista en la que entran el zaguero cercedense y el extremo de Espasande este verano. En las últimas semanas, se incorporaron a la dinámica de grupo, pero no había entrado en ninguna lista. Yeremay, que también ha comenzado a trabajar con el resto de sus compañeros, sigue al margen y verá el partido sin vestirse de corto.

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Completan el banquillo Álvaro Ferllo, Germán Parreño, Eddahchouri, Quagliata, Riki, Gijselhart, Luismi Cruz, Bright Ede, Ximo Navarro y los fabrilistas, Samu, Guerrero y Kevin. Se quedan al margen Eric Puerto, Charlie Patiño y José Ángel, además de los lesionados Jonathan Asp Jensen y Adrià Altimira.