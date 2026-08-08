El Dépor Abanca disfruta de los primeros zarpazos de su delantera

El Dépor Abanca conquistó este viernes el trofeo Emma Cuervo en Ribadeo al golear 9-0 al Sporting de Gijón tras una segunda parte demoledora. Marcador aparte, por el contexto de un amistoso y por las dos categorías que separan al conjunto blanquiazul y al rojiblanco, el equipo que ahora comanda Alberto Rodríguez comienza a definir las líneas maestras de un plantel que ha cambiado a la mitad de sus integrantes. Entre las certezas, por jugadoras que continúan, las que suben del filial y las que acaban de llegar, se encuentra una delantera que ya presentó sus credenciales en apenas dos amistosos. Millene Cabral, y Espe Pizarro, que lideraron la ofensiva el curso pasado, están al frente de una terna en la que Lucía Pardo cayó de pie y apunta a ser protagonista a lo largo de la nueva campaña.

Portó el brazalete de capitana para recibir el trofeo Emma Cuervo. Millene Cabral se perdió media temporada pasada tras sufrir una luxación de clavícula en invierno. La brasileña, una de las certezas de la delantera del Dépor Abanca en las últimas temporadas, se reencuentra este verano con el terreno de juego asentada, ya, como una de las más veteranas de una plantilla que afrontó una renovación en todas sus posiciones. Con un hat trick, la carioca se reivindica como una de las jugadoras a tener en cuenta en el frente de ataque.

Millene pugna con una jugadora del Sporting. / RCD

En una tesitura similar se encuentra la uruguaya Espe Pizarro. La máxima goleadora del curso pasado, empatada a seis dianas con Ainhoa Marín, es otro de los pesos pesados, por rendimiento, en el conjunto blanquiazul por su potencia en la punta de lanza y su capacidad para hacer daño, también, desde los costados. Entre los rostros nuevos, Lucía Pardo es una de las jugadoras llamadas a marcar más las diferencias en el Dépor Abanca. La jugadora natural de Outeiro de Rei regresa a Galicia tras demostrar a base de goles su calidad y su voracidad en una Real Sociedad con la que ya sabe lo que es rendir a buen nivel en uno de los mejores equipos de la Liga F.

Antes, la encargada de abrir la lata ante el Sporting fue Lucía Rivas. La canterana blanquiazul, ya asentada como jugadora del primer equipo a todos los efectos, es parte del núcleo joven que nutre el proyecto herculino, con muchas jugadoras con proyección y talento por explotar. La competencia es elevada en una parcela con muchas jugadoras consagradas, pero sus experiencias internacionales y sus actuaciones, ya, la temporada pasada, le otorgan una posición para poder asentarse con galones en la máxima categoría.

El calendario del Dépor Abanca

El Dépor Abanca suma ya a sus espaldas dos amistosos, tras el empate 0-0 ante el Athletic Club y la goleada de este viernes al Sporting (9-0). Por delante tiene siete días en los que afrontará otro par de compromisos. Este jueves, 13 de agosto (17.00 horas), disputa el Trofeo Teresa Herrera femenino contra el Porto. El domingo, día 16 (20.00) se enfrenta al Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas.

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El conjunto blanco será un rival de máxima exigencia antes de iniciar la competición oficial. La Liga F arrancará el sábado 29 de agosto (12.00 horas) en casa contra el Sevilla. En la segunda jornada, el fin de semana del 5 y el 6 de septiembre, visitará al Costa Adeje Tenerife.