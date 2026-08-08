Pelea por las calles de Génova en la noche previa al partido del Deportivo

Diferentes vídeos y periódicos de Génova revelan que anoche se produjo una pelea entre ultras del Genoa y del Deportivo. Según el medio Génova24, todo comenzó con un "ataque de un numeroso grupo de ultras del Genoa contra algunos hinchas del Deportivo". Pocos después de la medianoche, los aficionados italianos, "tapados y armados con palos", llegaron por la via di San Bernardo desde la zona de San Giorgio para "ir a buscar a sus rivales que estaban bebiendo en Piazza delle Erbe", donde había una centena de personas. Es una zona de ocio nocturno y hubo una estampida, mientras diversos establecimientos cerraban sus puertas. El citado medio apunta también que "la confirmación de que el incidente fue un asunto interno de la comunidad ultra proviene de un comunicado de la jefatura de policía de Génova". Según fuentes del club genovés, la tranquilidad ha vuelto a la ciudad este sábado tras lo acontecido de madrugada. El Deportivo emitió un comunicado oficial en el que condena los hechos y anuncia que tomará las medidas que correspondan si se confirma la implicación de "personas vinculadas al entorno" de la entidad.

Otro medio local, Il Secolo XIX asegura que aún se desconoce el motivo exacto de los enfrentamientos, aunque la investigación sugiere un "ajuste de cuentas entre hinchas". La Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali, dependiente de la policía italiana, "está analizando el material grabado por las cámaras de videovigilancia, contrastando la información de los testigos con los resultados del reconocimiento de la zona", además "se ha identificado a numerosas personas conocidas por la Jefatura de Policía como miembros de grupos de aficionados organizados, algunos de las cuales ya han sido sancionados con la prohibición de acceso a los estadios", apunta un medio que añade que "nadie resultó gravemente herido ni se produjo ninguna detención ni identificación".

El periódico genovés recoge algunas palabras de testigos presenciales: "En cuanto aparecieron, cundió el pánico, la gente que estaba sentada allí empezó a gritar y a huir sin pagar. Los vecinos bajaron inmediatamente las persianas, dando cobijo al personal que estaba dentro. De hecho, la plaza fue evacuada incluso antes de que llegara la policía".

Según pudo saber LA OPINIÓN, ultras del Deportivo viajaron a este amistoso en Génova con la intención de participar en un homenaje a Claudio Spagnolo, un hincha del club genovés, asesinado antes de un partido entre el Genoa y el Milan el 29 de enero de 1995. Por este suceso se juega este partido amistoso de verano desde entonces.

Comunicado del Deportivo

El Deportivo emitió este sábado un comunicado de condena "firme y absoluta a cualquier acto de violencia, intimidación o alteración del orden público". "Este tipo de comportamientos no representan los valores del Deportivo ni el deportivismo", expone el escrito oficial.

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"El club se encuentra recabando información sobre lo sucedido y permanecerá en contacto con las autoridades y organismos competentes para colaborar en todo aquello que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos", añade la entidad blanquiazul. Aclara el Deportivo que "en caso de confirmarse la participación de personas vinculadas al entorno" del club, valorará adoptar "las medidas que correspondan".