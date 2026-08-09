El Deportivo cierra su campaña de socios con 27.637 abonados

El Deportivo dio por finalizada su campaña de abonados para la temporada 2026-27 con 27.637 abonados con derecho a asiento para presenciar los partidos del primer equipo masculino en la máxima categoría. Era la cifra en la que estaba prevista darla por cerrada, ya que es el tope que se había marcado la entidad en los últimos años para tener un remanente de venta de entradas de día, ya que el aforo máximo está en los 32.600. Eso sí, la diferencia es que esta temporada la ha cerrado antes que en otras ocasiones. Por ejemplo, en 2024 bajó la ventanilla para nuevas altas con 27.549 abonados, pero a mediados del mes de septiembre, cinco semanas más tarde, lo que da una idea del tirón del equipo en el regreso a Primera División, a pesar de las críticas de una parte de la afición por la subida de precios y por las condiciones acceso impuestas a Marathón Inferior. El club coruñés eleva la cifra de abonados hasta los 29.854 al sumar a los deportivistas que han pagado aparte para seguir esta temporada al Dépor Abanca y al Fabril en Liga F y Primera RFEF.

El Deportivo le recuerda a sus "abonados y abonadas" que "aún pueden solicitar el cambio de asiento hasta el día 12 de agosto, siempre dentro de la misma grada". "Una vez acabado el período con cita previa, del lunes 17 al viernes 21 de agosto, los cambios de asiento podrán realizarse sin necesidad de cita previa", remarca. La Oficina de Atención ao Deportivista (OAD) atenderá en su horario habitual: de lunes a jueves de 9:15 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas; y el viernes de 9:15 a 14:00 horas.

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Las diferencias

Esta cifra récord llega después de una campaña de abonados que ha levantado críticas entre parte de la afición. Dos son los motivos, que han llevado a la grada a levantar la voz e incluso a convocar una manifestación hace semanas. El primero son las condiciones de acceso para los abonados de Marathón Inferior, a los que se requiere que parte del trámite se haga presencial y se le solicita una copia de la parte delantera del DNI para poder identificarles. Además, se les ha recalcado que, a diferencia de lo que ocurre en el resto de gradas, no pueden ceder el abono a un tercero para acudir a partidos sueltos. El club coruñés justifica esta decisión en el apercibimiento de cierre por la invasión ante Las Palmas y ante la proliferación de multas la temporada pasada por cánticos que LaLiga identificaba en esa grada y para poder estar cubiertos ante la petición de responsabilidades. El segundo motivo es la subida de precios que, según la grada, fue de entre un 34 y un 68%. Hace unos días hubo una reunión en Abegondo entre representantes del Deportivo y de la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces para buscar puntos de encuentro y se zanjó sin acuerdo. El partido del Teresa Herrera ante el Real Madrid será el primero en el que el deportivismo regrese a Riazor tras todas estas medidas adoptadas.