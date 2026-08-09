Deportivo - Real Madrid: Horario y dónde ver en TV y online el Trofeo Teresa Herrera

El Deportivo ya solo cuenta un partido más en su hoja de ruta antes de arrancar la liga de Primera División ante el Elche, el próximo lunes 17 de agosto. No es un amistoso cualquiera, sino el decano de los trofeos veraniegos. El conjunto blanquiazul afronta este miércoles, día 12 (21.00 horas) la octogésima primera edición del Trofeo Teresa Herrera. Recibe en Riazor a un Real Madrid que regresa a A Coruña como el escollo más exigente de la pretemporada y como el encargado de darle a los herculinos la particular bienvenida anticipada a la máxima categoría del fútbol español.

No ha perdido el tiempo el Deportivo durante las últimas cinco semanas entre entrenamientos en Abegondo y un calendario cargado de partidos amistosos cerca de casa y en el extranjero. Tras las visitas a Santiago de Compostela, Oviedo y Vilalba y los viajes a Hamburgo, Florencia y Génova, los pupilos de Antonio Hidalgo regresan al feudo donde hace tres meses dijeron adiós a Segunda División. Seis partidos, tres victorias y tres empates, hacen el balance de resultados de un mes repleto de ensayos en los que el técnico de Canovelles ha podido hacer probaturas y encajar a la mayoría de las piezas.

Lorenzo Amatucci conduce el balón ante tres jugadores del Real Oviedo. / Luisma Murias

Con Angeliño ya en las filas del Deportivo, tras disputar 45 minutos frente al Genoa, con rostros ilusionantes como Aubameyang, Leo Román, Teun Gijselhart, Bright Ede, Lorenzo Amatucci y el núcleo de los héroes del ascenso del curso pasado, el conjunto blanquiazul presenta sus armas en casa antes de iniciar la competición regular. Después de ver en el Luigi Ferraris los primeros minutos de Loureiro y David Mella, Yeremay es el único jugador del plantel que todavía no ha podido vestirse de corto. Ante los blancos será la última oportunidad de hacerlo antes de que haya tres puntos en juego.

Del otro lado, el Deportivo recibe a un Real Madrid reforzado y con novedades tanto en el banquillo como en el campo. José Mourinho vuelve al banquillo del equipo de Concha Espina y lo hace acompañado por refuerzos de renombre como Yan Diomande, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté o Denzel Dumfries y el prometedor Carlos Espí y con la reciente renovación de Vinícius. Sin embargo, la pretemporada ha sido más corta de lo habitual para los blancos tras el Mundial.

Horario del partido entre el Deportivo y el Real Madrid

El Deportivo llega al final de la pretemporada con su tradicional Trofeo Teresa Herrera, que sirve de colofón a la preparación estival y de presentación oficial en Riazor antes del inicio de la liga. El decano de los trofeos de verano atrae las miradas por el retorno del conjunto blanquiazul y por la visita del Real Madrid, en una pretemporada más corta de lo habitual y condicionada por la disputa del Mundial.

El RC Deportivo - Real Madrid se disputará este miércoles 12 de agosto las 21.00 horas en el estadio de Riazor.

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Dónde ver en TV el partido entre el Deportivo y el Real Madrid

El Trofeo Teresa Herrera tendrá retransmisión en directo por televisión. Se podrá seguir a través de canales en abierto, en La 1 de RTVE y en la TVG. También se ofrecerá la emisión del encuentro en el canal de YouTube del RC Deportivo.