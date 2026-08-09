Así llega el Real Madrid al Trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo: los mundialistas dan sus primeras carreras del verano

El Deportivo recibe este miércoles (21.00 horas) al Real Madrid en el Trofeo Teresa Herrera. La última parada de la pretemporada blanquiazul, antes del estreno en liga contra el Elche el próximo lunes 17 de agosto, será, también, la de mayor exigencia en todo el verano. El decano de los trofeos estivales enfrenta a los dos conjuntos que más veces lo han conquistado, pero que llegan en momentos ligeramente diferentes en sus puestas a punto. Los blancos, que no debutarán en liga hasta el día 22, tienen todavía dos semanas para culminar una puesta a punto condicionada por el Mundial. Inician la segunda etapa de José Mourinho en Concha Espina con un plantel reforzado línea por línea. Sin embargo, no es segura la participación de todos sus galácticos en el duelo contra los pupilos de Antonio Hidalgo.

Cuando el Deportivo disputó su primer amistoso de este verano, el pasado 18 de julio contra el Compostela, Kylian Mbappé y Jude Bellingham estaban competían entre sí en la final de consolación del Mundial y Marc Cucurella estaba a 24 horas de proclamarse campeón del mundo con la selección española en Nueva Jersey. La Copa del Mundo ha condicionado en gran medida la preparación de un Real Madrid que, este verano, afrontó una renovación forzada de su proyecto. Aterrizó en el banquillo José Mourinho para vivir su segunda etapa en el conjunto blanco y dejar atrás un curso, el pasado, en el que ni Xabi Alonso ni el exdeportivista Álvaro Arbeloa lograron tomar por completo las riendas del equipo merengue.

Denzel Dumfries, en su debut con el Real Madrid ante la Fiorentina. / Europa Press

Con el entrenador portugués se propició una revolución en el plantel que ha conllevado fichajes de jugadores consagrados, llamados a aportar equilibrio y rendimiento inmediato a un equipo que lleva dos años sin ganar ningún título. Llegaron libres Ibrahima Konaté, del Liverpool, y Bernardo Silva, del Manchester City, para reforzar la zaga y el centro del campo. Pagó al Inter de Milán para fichar al lateral derecho Denzel Dumfries y se hizo con Marc Cucurella, del Chelsea, poco antes de que arrancase el Mundial. En los últimos días, suplió la marcha de Gonzalo García al Fulham con Carlos Espí, del Levante, y pagó más de 120 millones de euros por los servicios del costamarfileño Yan Diomande, procedente del RB Leipzig. Además, confirmó la renovación de Vinícius hasta 2032 y dio carpetazo a la posible salida del brasileño rumbo al Arsenal.

La pretemporada del Real Madrid

Solo algunos de ellos han podido ya ponerse la camiseta blanca a las órdenes de José Mourinho en los tres primeros amistosos del verano: goleó 4-1 al Leganés, empató 2-2 con la Fiorentina y venció este sábado al Ferencvaros húngaro 1-2. En los primeros encuentros solo pudo contar con los jugadores que no fueron al Mundial, los que cayeron en fase de grupos o los que acortaron sus vacaciones. Es el caso del exdeportivista Fede Valverde, Arda Güler, Endrick o Dumfries, que ya tuvieron minutos la semana pasada ante la Fiore. El núcleo del primer equipo en esos amistosos lo formaron el guardameta Lunin, Huijsen, Alexander-Arnold, el excanterano blanquiazul Álvaro Carreras o Camavinga. También Carlos Espí, que ya se estrenó como goleador en Budapest, y jugadores del Castilla como Mario Rivas y Alexis Ciria.

Carlos Espí celebra su primer gol con el Real Madrid en el amistoso de este sábado ante el Ferencvaros. / EFE

En su último encuentro, este sábado, ya se vistieron de corto más mundialistas como Rüdiger, Brahim Díaz, Bernardo Silva o Vinícius, que participaron en la segunda parte del duelo en la capital húngara. Este domingo regresó Courtois y en los próximos días se sumarán el resto de mundialistas: los franceses Mbappé, Konaté y Tchouaméni; el español Cucurella, el inglés Bellingham y el marfileño Diomande.

Todos ellos apuntan a regresar al trabajo esta semana, con la vista puesta en el inicio de la liga. No obstante, con tan pocas sesiones a sus espaldas, no es segura su participación en el Teresa Herrera ante el Deportivo. Es posible que tengan algunos minutos en una convocatoria en la que Mourinho apunta a seguir contando con jugadores del filial, mientras espera a recibir más fichajes. Aún tienen un amistoso más, el próximo sábado ante el Schalke 04 en Gelsenkirchen, para rodar a sus estrellas antes de su primer partido oficial, en la segunda jornada de liga, contra el Espanyol.

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Este Real Madrid con ambiciones renovadas será un hueso muy duro de roer para los blanquiazules. Con la torre de plata en juego, y bajo el encanto del eclipse total de sol, herculinos y blancos se disputarán un nuevo Teresa Herrera que sumar a sus respectivas vitrinas.