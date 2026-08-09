Pinceladas del Genoa-Deportivo: de Mella y esa extraña profundidad a un medido Angeliño

El penúltimo amistoso del Luigi Ferraris mostró a un Dépor con poso que domó con facilidad a un Genoa menor, que demostró estar a años luz de la Fiorentina del jueves. Antonio Hidalgo apostó, además, por un once más reconocible de inicio y otro más orgánico tras una hora de juego. La victoria cayó por su propio peso para el mejor equipo, el Dépor, fue una cuestión de tiempo. Inevitable.

La solidez de los pivotes y los centrales

Ante un equipo que ni disparó a puerta, el Dépor se reafirmó en ese blindaje y esa solidez a las que ya le hacía ojitos Hidalgo en Segunda. Un central de lateral, cuatro jugadores interiores en la media. Siempre con Mario Soriano y Lorenzo Amatucci por banderea. Solo un comedido Angeliño podía dar profundidad por la izquierda, pero poco se asomó. Tuvo la pelota y en un par de robos y lanzamientos en profundidad Aubameyang tenía que haber abierto el marcador. Recuerda al de siempre, en Italia le faltó chispa en la finalización. Solo hay que esperarlo.

Mella, invitado inesperado

Todo el deportivismo le esperaba, quizás no tan pronto. Ver a Mella cabalgando por la banda derecha fue una ráfaga de aire fresco al doblar una esquina en plena ola de calor. En unos segundos le recordó al equipo todo lo que necesitaba, todo lo que debía ser: profundidad, amenaza. Al técnico le encanta el control, y la plaga de lesiones en banda le ha empujado a profundizar en esa tendencia. El Dépor ha construido una coraza y ahora tiene que enseñar el dientes. No debe caer en ese embudo que le ahogaba antes de la racha triunfal de final de la liga pasada. Alerta.

El gol robado al deportivismo

En torno al minuto 60, antes del grueso de cambios, estuvo a punto de darse un gol que ni el más optimista de los aficionados hubiera soñado hace un tiempo. Un preciso pase por elevación de Angeliño encontró a Mella en el área y el gol se escapó por nada en la definición del zurdo de Espasande. Demasiado bonito, demasiado pronto.

El debut de Angeliño con el primer equipo del Deportivo mostró a un lateral medido, hasta tímido, que controló con suficiencia su banda. Jugó una hora, más de lo esperado. Queda por verlo cuando progrese en su estado de forma y lleguen mayores niveles de exigencia. No hay mejor síntoma que la normalidad. La competencia con Quagliata será total, incluso pueden formar un doble lateral que seguro que el entrenador ya tiene anotado al margen.

Kevin y Zaka siempre vuelven

No hay un futbolista que se haya reivindicado más en Italia que Kevin Sánchez. Las cesiones sin lustre pueden difuminar figuras emergentes, pero estos dos últimos amistosos le han servido para ir llevando a Hidalgo a su tela de araña. Forzó el empate en Florencia y dio el triunfo en Génova. Casi consigue un doblete. Su movilidad y desborde en banda son un bien mayor en un Dépor descosido por esa zona. Será una óptima alterna desde el Fabril.

Para Eddahchouri no hay amistosos ni hay veranos ni hay minutos residuales. Siempre que pisa el campo pasa algo, aunque no sea de la forma más ortodoxa. Esta vez dio el pase del 0-1. Partía como tercer delantero y lo sigue siendo tras Aubameyang y Bil, pero esta preparación le ha servido para agarrarse a su ficha. Las próximas semanas dictarán también sentencia soebre su futuro.

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Loureiro, el seguro de vida de Hidalgo

Junto a David Mella, mientras esperaba para entrar en el campo, estaba un Miguel Loureiro que le echó la mano al hombro. Esa familiaridad y cercanía son las mismas que siente Antonio Hidalgo con él en el campo. En Huesca, en A Coruña. Era también su primer partido del verano para el defensa de Cerceda tras semanas de gimnasio y fisioterapia. Lo colocó en banda, mientras en repliegue hacía labores de tercer central. Viejas decisiones más actuales que nunca en su librillo. Seguridades.