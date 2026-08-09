Una semana de gestiones en el Deportivo para poder inscribir a todos los jugadores: debe dar bajas

En una semana el Deportivo saltará al césped de Riazor para medirse al Elche el lunes a las 21.00 horas en el partido que supondrá su regreso a Primera ocho años después. Para entonces debe tener inscritos a los jugadores que pretenda utilizar en ese encuentro. Aún espera, al menos, el fichaje de un central zurdo experimentado antes del cierre del mercado, que pueden ser tres si acaban apostando por un extremo diestro y por otro delantero. Más allá de estos deseos que pueden aumentar la nómina, el Deportivo ya cuenta ahora mismo con 27 futbolistas y solo puede inscribir en LaLiga a 25, aunque tiene cierta cintura para darle momentáneamente ficha del Fabril a algún jugador, como Bil, entre otros. El club coruñés debe dar, al menos, dos bajas esta semana con Eric Puerto, José Ángel y Charlie Patiño como principales candidatos y con Dani Barcia y Arnau Comas en la recámara.

El Deportivo ya ha realizado en este mercado de fichajes siete incorporaciones tras haber sumado a su proyecto a Leo Román, Bright Ede, Angeliño, Gijselhart, Amatucci, Jensen y Aubameyang. De momento, solo ha inscrito al portero ibicenco, al mediocentro italiano y al delantero gabonés. Se espera que en los próximos días llegue el goteo del resto de incorporaciones para las que el club coruñés tiene remanente en el límite salarial, a pesar de un verano en el que ha entrado con fuerza en el mercado. Lo único que le podría frenar es el exceso de fichas, aunque se moverá para encontrar una solución en los próximos días. Serán claves para que futbolistas como José Ángel, quien acaba en 2028 y al que pretende Cádiz y Ceuta, rescinda su vinculación y emprenda una nueva aventura cerca de casa en Segunda División.

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Las bajas

Con cuatro porteros, cinco centrales y siete pivotes en nómina, están claras las zonas del campo donde hay un excedente en un equipo que solo ha podido deshacerse este verano de Álex Petxarroman, Diego Gómez y Mohamed Bouldini, quienes han firmado por el Ceuta, el Huesca y el Académico de Viseu, respectivamente.