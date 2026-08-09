Ni el Teresa Herrera ganaba el Real Madrid en su época negra ante el Deportivo en Riazor

El Real Madrid llegará este miércoles a Riazor 13 años después de su último Teresa Herrera y tras nueve sin pisar el coliseo herculino en Liga. En ese periodo el club blanco ha ganado tres Champions y el Deportivo se ha pasado un buen tiempo en las catacumbas del fútbol español, aunque en esta ocasión se volverán a encontrar como conjuntos de Primera División. Eso sí, hubo un tiempo, no muy lejano, en el que Riazor formaba parte de las peores pesadillas del conjunto blanco, era una piedra en la que tropezaban temporada tras temporada, a veces más, porque también perdían en el Teresa Herrera. Fueron 18 los años que el club más laureado de la historia acumuló derrotas y empates en la casa del Deportivo. Durante ese tiempo disputó cuatro Teresa Herrera y solo pudo ganar uno, en 1994 para perderlo en 1995, 2001 y 2007. Una maldición que no tenía fin, aunque ahora parezca lejana. El Deportivo espera rememorar o, al menos, rendirle tributo en esta nueva oportunidad que se da en la máxima categoría y reeditando un duelo clásico del trofeo veraniego más antiguo de España entre las dos entidades que más veces lo han ganado.

El Deportivo inauguró su racha en Liga ante el Real Madrid en Riazor un 3 de octubre de 1992. Ese día iba perdiendo 0-2 en el minuto 25 y acabó ganando 3-2 con un doblete de Bebeto y un gol en propia puerta de un sobrepasado Ricardo Rocha. Muchos expertos y aficionados consideran aquel partido como la gesta fundacional del Superdépor, que le llevaría a lograr en diferentes épocas seis títulos a sus vitrinas. Desde entonces fueron doce victorias y cinco empates hasta 2010 que sirvieron para crear un reducto de resistencia y para forjar un carácter de equipo campeón, una imagen de alternativa de poder. Durante ese tiempo, hubo derrotas sonrojantes para los blancos, un par de 4-0, dos 3-0 y un 5-2 que se quedó corto en 2000, el año que el club coruñés gana La Liga. La racha se rompió en 2010 con un 1-3 recordado en gran media por el taconazo de Guti para el gol de Benzema.

Los cuatro antecedentes

En esas casi dos décadas en las que Raúl estuvo a punto de jubilarse sin haber ganado en Riazor, el Real Madrid, quien fue un habitual en el Teresa Herrera desde su creación en 1946, se pasó también para disfrutar su torneo preferido en cuatro ocasiones. Perdió en tres ocasiones y solo ganó en una con polémica, en 1994. Ese día los blancos, con un día más de descanso tras las semifinales, se llevaron la final por 0-1 con un tanto de Iván Zamorano, muy protestado por la grada al considerar que el chileno estaba en fuera de juego. Minutos antes, López Nieto había expulsado a Luis Enrique. Ya eran duelos calientes.

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Los revolcones empezaron en 1995. Un año después, el Dépor se desquitó en un duelo igualado que se resolvió en los últimos minutos con dos tantos de Radchenko y Bebeto, ya con Toshack en el banquillo. Siguieron las malas noticias para los blancos en 2001 en la puesta de largo de Zidane con el Real Madrid. El francés, quien ya había tenido malas experiencias con las blanquiazules y con Emerson en particular en Champions, vio como el Dépor remontaba en la final hasta llevarse su trofeo por 2-1. Figo, otro galáctico, abrió el marcador y entre Tristán y Makaay le dieron la vuelta. En 2007 un Dépor que ya iba despidiéndose de su época dorada fue capaz de resistir para tumbar a la escuadra madrileña por 2-1 gracias a los goles de Riki y Verdú. El epílogo, triste, llegó en 2013 cuando un Dépor en Segunda, casi sin plantilla y consumido por las deudas, cayó 0-4 ante el Real Madrid. Para entonces ya había pasado a la historia la maldición blanca en Liga e iba por el mismo camino el Teresa Herrera. El Dépor vuelve a Primera y también regresa uno de los grandes clásicos del verano.