Yeremay, el único jugador del Deportivo sin minutos en la pretemporada por lesión

Yeremay Hernández subió al avión de la expedición europea del Deportivo con la idea de integrarse en los entrenamientos grupales con el resto de sus compañeros, pero sin certezas de tener sus primeros minutos sobre el verde. Cumplió la primera tarea, al hacer parte de las sesiones de trabajo en Coverciano con todo el equipo, pero no pudo entrar en la convocatoria de los amistosos frente a la Fiorentina y el Genoa. Tras los minutos que disputaron David Mella y Miguel Loureiro en la segunda parte del duelo en el Luigi Ferraris, el canario es el único jugador del plantel blanquiazul que todavía no ha tenido minutos por lesión tras iniciar el verano entre algodones. Eric Puerto tampoco ha tenido protagonismo, pero en su caso, por decisión técnica.

Prometió el Deportivo no correr ningún riesgo con la recuperación de la pubalgia que arrastra Yeremay desde la temporada pasada. Inició la pretemporada con trabajo de gimnasio y ejercicios sobre el césped en solitario. Le acompañaron en sus respectivos procesos físicos Miguel Loureiro y David Mella. Los tres evolucionaron a buen ritmo y se integraron, poco a poco, en la dinámica de grupo. El zaguero cercedense y el extremo de Espasande lograron entrar por primera vez en una convocatoria en el Trofeo Spagnolo. Salieron al inicio de la segunda parte contra el Genoa. Mientras Mella quebró a su par durante los segundos 45 minutos, Loureiro completó media hora sobre el césped, antes de cederle su lugar en el campo al fabrilista Samu.

Sin contar a Eric Puerto, a quien el club busca un nuevo destino en este mercado estival, Yeremay es el único jugador de la primera plantilla que no ha disputado ningún minuto en los seis amistosos disputados hasta la fecha. Tampoco ha entrado en ninguna de las convocatorias. La última oportunidad que tendrá el canario para vestirse de corto antes del inicio de liga pasa por el Trofeo Teresa Herrera, este miércoles 12 de agosto (21.00 horas) contra el Real Madrid. La prioridad es la recuperación del futbolista con vistas a comienzo de la temporada oficial, pero se antoja complicado que pueda tener un papel protagonista desde el primer momento. Necesitará rodaje para regresar a su máximo nivel sin poner en riesgo la recuperación de sus molestias.

Estado de la enfermería

El Deportivo afronta la semana previa al inicio de liga, que será el próximo lunes 17 de agosto (21.00 horas) contra el Elche, con tres jugadores en la enfermería. Además de Yeremay, tampoco han podido contar con minutos por problemas físicos en los últimos duelos Adrià Altimira y Jonathan Asp Jensen. Tanto el carrilero catalán como el mediapunta danés tuvieron minutos en los primeros encuentros del verano, ante el Compostela y el Oviedo.

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El lateral cayó lesionado en la primera parte en el Carlos Tartiere. El centrocampista, que rozó el gol en los ratos que tuvo con la elástica blanquiazul, tampoco ha vuelto a jugar desde hace dos semanas. Ambos han seguido sus hojas de ruta específicas, con trabajo personalizado, durante la concentración del equipo en Coverciano.