Aubameyang se reencuentra en el Teresa Herrera con una de sus víctimas preferidas, el Real Madrid

El Deportivo-Real Madrid evoca muchas historias del pasado y alguna le recuerda al equipo blanco que hay amenazas de su historia reciente que tocarán a su puerta este miércoles en el Teresa Herrera. Pierre Aubameyang, el fichaje estrella del Deportivo, tendrá por fin su puesta de largo en Riazor, un estadio en el que no ha jugado y en el que el destino le dará la oportunidad de recibir a una de sus víctimas preferidas entre la aristocracia del fútbol europeo, el Real Madrid. El gabonés le ha marcado siete goles en ocho partidos al conjunto blanco en diferentes enfrentamientos, la mayoría en Champions League, con las camisetas de Borussia Dortmund, Barcelona u Olympique de Marsella.

Aubameyang celebra su gol con una máscara de Spiderman. / REUTERS

Con pocos equipos tiene mejor ratio de tantos por encuentro, solo ante Burnley y Hamburgo, ninguno al más alto nivel. El ahora 7 del Deportivo fue la gran amenaza ofensiva del Borussia Dortmund en esa serie de partidos que jugaron en la nueva Copa de Europa entre 2014 y 2017. Cinco de esos tantos fueron con el equipo amarillo y en uno de los encuentros en el Westfalenstadion llegó a hacer un doblete. Una de esas acciones la certificó con una de sus icónicas y clásicas vaselinas ante el portero, que en el Dépor ya estrenó en el amistoso frente al Lugo.

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Lo destrozó en El Clásico

Pero si hay un partido que le produce malos recuerdos al conjunto blanco y por el que aún le tienen cariño en Barcelona, fue El Clásico que se jugó el 20 de marzo de 2022. Fue quizás el mayor pico del proyecto culé de Xavi Hernández cuando tumbó 0-4 al Real Madrid en el Bernabéu. Un doblete y una asistencia de tacón a Ferran Torres rendondearon una actuación sublime del francés, que cerró la velada con otro de sus goles por elevación, esta vez ante Courtois. Unos meses después, se marchaba al Chelsea y, años más tarde, se volvió a encontrar con el Real Madrid, pero ya como jugador del Oympique de Marsella. Este miércoles vestirá la camiseta del Deportivo en un duelo que no es uno más ni para él ni para su equipo, aunque en teoría sea simplemente el último amistoso del verano.