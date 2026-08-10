El exdeportivista Rafa Obrador, nueva cesión al fútbol italiano: rumbo al Sassuolo
Repite experiencia en el país transalpino tras quedarse sin sitio en el Benfica
El exdeportivista Rafa Obrador, tras acabar con su cesión al Deportivo, quiso dar el salto a Primera y en la operación que llevó a Álvaro Carreras del Benfica al Real Madrid, apareció su nombre encima de la mesa y se mudó a Lisboa. La vida no ha sido sencilla para él en la capital portuguesa, ya que en los primeros meses apenas jugó y llegó a disputar algún partido con el filial, y en la segunda parte de la temporada se fue al Torino, donde sí pudo rendir. El equipo granate no ejecutó la opción de compra que tenía incluida en su préstamo y tuvo que regresar al Benfica, aunque de manera pasajera, porque está a un paso de cerrar una nueva cesión al fútbol italiano.
El lateral zurdo balear, quien perteneció al Dépor en la temporada 2024-25, será el futbolista que refuerce el flanco izquierdo del Sassuolo, el ex equipo de Samuele Mulattieri, según apuntan diversos medios italianos. La operación se ejecutaría bajo los mismos términos que salió a Turín: cesión con opción de compra.
Buen sabor en A Coruña
Obrador dejó muy buen sabor entre los dirigentes deportivistas en sus doce meses en A Coruña y, de hecho, en el verano de 2025 intentaron que permaneciese en Riazor, pero en cuanto apareció el equipo de A Luz fue imposible. Se decantó entonces el club coruñés por Quagliata. En este periodo estival la entidad buscaba un recambio a Escudero para que acompañase al italiano y las primeras opciones eran Angeliño y Álex Moreno. El lateral de Coristanco acabó regresando a casa.
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