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El exdeportivista Rafa Obrador, nueva cesión al fútbol italiano: rumbo al Sassuolo

Repite experiencia en el país transalpino tras quedarse sin sitio en el Benfica

Rafa Obrador, presentado con el Benfica

Rafa Obrador, presentado con el Benfica / SL BENFICA

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

El exdeportivista Rafa Obrador, tras acabar con su cesión al Deportivo, quiso dar el salto a Primera y en la operación que llevó a Álvaro Carreras del Benfica al Real Madrid, apareció su nombre encima de la mesa y se mudó a Lisboa. La vida no ha sido sencilla para él en la capital portuguesa, ya que en los primeros meses apenas jugó y llegó a disputar algún partido con el filial, y en la segunda parte de la temporada se fue al Torino, donde sí pudo rendir. El equipo granate no ejecutó la opción de compra que tenía incluida en su préstamo y tuvo que regresar al Benfica, aunque de manera pasajera, porque está a un paso de cerrar una nueva cesión al fútbol italiano.

El lateral zurdo balear, quien perteneció al Dépor en la temporada 2024-25, será el futbolista que refuerce el flanco izquierdo del Sassuolo, el ex equipo de Samuele Mulattieri, según apuntan diversos medios italianos. La operación se ejecutaría bajo los mismos términos que salió a Turín: cesión con opción de compra.

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