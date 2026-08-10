Mbappé, Cucurella, Konaté, Diomande y Tchouaméni se suman a los entrenamientos del Madrid antes del Teresa Herrera ante el Deportivo

Yan Diomande jugará con el dorsal 25 en el Real Madrid, con el cual completó este lunes su primer entrenamiento con el grupo en un día en el que además se incorporaron los internacionales Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté y Aurélien Tchouaméni, según comunicó el club madridista.

El Real Madrid anunció los dorsales del equipo de cara a la temporada 2026-27, entre los que destaca el número 25, que portará Diomande, el gran fichaje para esta campaña. Además, del resto de nuevos, el español Marc Cucurella vestirá el antiguo 17 de Raúl Asencio, que ahora llevará el 2 de Dani Carvajal, mientras que el francés Ibrahima Konaté lucirá el 16 de Gonzalo García, el neerlandés Denzel Dumfries, el 24 que llevaba Dean Huijsen, quién, a su vez, cambia al 4 de David Alaba tras la marcha del austriaco, el centrocampista portugués Bernardo Silva portará el 20 y el delantero español Carlos Espí, el 19.

En la sesión de este lunes, Diomande completó su primer entrenamiento con el grupo, mientras que Mbappé, Cucurella, Konaté y Tchouaméni regresaron de sus vacaciones tras disputar las últimas rondas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Tras pasar el pertinente reconocimiento médico, los tres primeros entrenaron con el grupo, mientras que el centrocampista lo hizo en el interior de las instalaciones.

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Única ausencia

Ahora, está por ver si todos, o alguno de ellos, entran en la lista de convocados del técnico José Mourinho para la disputa este miércoles del Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo en Riazor. Con la vuelta de estos cuatro futbolistas, al portugués sólo le queda por incorporar al centrocampista inglés Jude Bellingham, que alcanzó las semifinales de la Copa del Mundo con su selección.