Perfilado el cásting para el once del Deportivo del regreso a Primera División: nombres, dibujo y peculiaridades

Antonio Hidalgo lleva todo el verano modelando un equipo, una idea de juego. Con un sistema, con otro, sin bandas, con dos arietes, con tres en la salida desde atrás... Han sido múltiples los nombres y las pruebas, pero poco a poco ha ido cincelando su apuesta para acabar emergiendo en la piedra picada un esbozo del que será el primer Deportivo del regreso a Primera División, esos once nombres que aparecerán en la primera hoja de alineaciones el próximo lunes 17 de agosto ante el Elche en Riazor. No todo ha sido abundancia y alquimia, porque el técnico de Canovelles ha tenido que lidiar también con contratiempos. Lesiones que se cruzan en el camino, fichajes que necesitan rodaje y planes específico de verano que se prolongan más de lo esperado. Con elecciones propias y con decisiones forzadas, pero el entrenador catalán ya tiene en su mente una elección para ese día del pitido inicial. Ensayará, en cierta medida, en el Teresa Herrera e irá puliéndola también durante la temporada, con contrataciones que aún no han llegado y con futbolistas a los que las lesiones les alejan aún de su 100%.

Partido entre el Genoa y el Deportivo. / RCD / LCO_Externas

La fuerte apuesta del Deportivo en el mercado de fichajes por Leo Román ya le daba un lugar central en el proyecto y los movimientos del verano del máximo responsable técnico van por el camino de otorgarle la titularidad al ex del Mallorca. Nulas dudas hay en esa posición, con Álvaro Ferllo, uno de los rostros del ascenso, como segunda opción, y Germán Parreño, como tercera. La línea defensiva, entre las lesiones de Adrià Altimira y Miguel Loureiro, el reciente desembarco de Angeliño y la necesidad de que aún llegue un central zurdo experimentado, se ha quedado con las piezas justas. Ximo Navarro y Giacomo Quagliata estarán en los costados y el centro de la zaga será para Lucas Noubi y Ede Bright, nacidos en 2005 y 2007. Solo la juventud del polaco le concede una mínima opción de jugar a dos futbolistas que no tienen un sitio seguro en la plantilla, Arnau Comas y Dani Barcia. Más opciones para el zurdo de O Temple.

Una doble pareja que define a un equipo

La elección del resto del equipo se basa una premisa y está condicionado por las bajas del verano. Lo innegociable es que a Hidalgo le han entrado por el ojo dos parejas, la que forman Mario Soriano y Lorenzo Amatucci en la creación y la que suman Pierre Aubameyang y Bil Nsongo en ataque. La falta de jugadores de banda por los problemas físicos por los que han pasado Jensen, Yeremay, Mella y Altimira le ha hecho ganar enteros a un Luismi Cruz, que ha jugado más que nadie, a pesar de que partía el último en las preferencias. El gaditano arrancará desde la banda derecha. El madrileño y el italiano moverán al equipo, con el refuerzo de Villares para equilibrar al equipo y para defender la banda izquierda en el repliegue. Uno de los dos delanteros tendrá que caer al costado y a la segunda línea para mezclar con los pivotes, en el periodo estival se han repartido esta tarea entre el camerunés y el gabonés.

Noticias relacionadas

No es ni mucho menos el once tipo que tiene el Deportivo este verano, porque Loureiro es uno de los preferidos en las elecciones de Hidalgo, aún debe llegar otro central zurdo, Angeliño peleará de tú a tú en el costado, Altimira acabará teniendo hueco en alguna de las posiciones de la banda derecha y Yeremay, Mella y Asp-Jensen son opciones de banda y para jugar por el centro en ataque. Hay muchas piezas por encajar, pero Hidalgo ya tiene casi elegidas a las once para ese estreno ante el Elche. El ensayo general, este miércoles ante el Real Madrid.