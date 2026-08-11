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El Dépor Abanca consigue retener a Inês Pereira: firma en propiedad hasta 2029

Culmina una laboriosa operación con el Everton

INES PEREIRA

INES PEREIRA / Casteleiro / Roller Agencia

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

Le ha costado todo un verano, pero por fin la tiene de vuelta en Abegondo. Inês Pereira, tras dos ejercicios a préstamo, se desvincula del Everton y firma con el Deportivo en propiedad hasta el 30 de junio de 2029. Retener a la portera lusa ha sido siempre el gran objetivo de este verano, tal y como reconoció el propio Kevin Cabado en una rueda de prensa, y finalmente ha colmado su deseo, aunque se ha pasado los últimos meses en el trabajo estival del equipo toffee. La internacional portuguesa cierra la portería del Deportivo con ella y Andrea Tarazona. La plantilla está prácticamente perfilada y la única duda es si se sumará otro refuerzo para el centro del campo.

El Deportivo destaca que Inês Pereira, "en sus dos campañas en Riazor, disputó 55 encuentros, siendo una presencia habitual en el once inicial y una de las piezas destacadas del conjunto blanquiazul". Considera que "su gran rendimiento durante la 2024-25 tuvo un reconocimiento individual de primer nivel al ser elegida mejor portera de la Liga F".

El resto de incorporaciones

Más allá de adquisición de jugadoras que ya estaban como cedidas en la plantilla, Adriana Ranera, Lucía Pardo, Ainoa Gómez, Vega Montesinos, Andrea Tarazona, Daniela Caracas, Eva Alonso, Sofía Domínguez, Paula Hernández y Carla Castiñeyras son el resto de incorporaciones, aunque las dos últimas partirán con ficha del filial.

Los amistosos

El calendario del Dépor Abanca

El Dépor Abanca suma ya a sus espaldas dos amistosos, tras el empate 0-0 ante el Athletic Club y la goleada de este viernes al Sporting (9-0). Por delante tiene siete días en los que afrontará otro par de compromisos. Este jueves, 13 de agosto (17.00 horas), disputa el Trofeo Teresa Herrera femenino contra el Porto. El domingo, día 16 (20.00) se enfrenta al Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas.

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El conjunto blanco será un rival de máxima exigencia antes de iniciar la competición oficial. La Liga F arrancará el sábado 29 de agosto (12.00 horas) en casa contra el Sevilla. En la segunda jornada, el fin de semana del 5 y el 6 de septiembre, visitará al Costa Adeje Tenerife.

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