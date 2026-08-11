El exdeportivista Imanol Idiakez deja de ser entrenador del Cádiz

El Cádiz se encontraba en pleno ajuste deportivo e institucional después de no haber subido a Primera y de haber vivido cambios en órganos directivos durante este verano y el único síntoma de continuidad era la permanencia de Imanol Idiakez en el banquillo, pero ambas partes separan sus caminos a unos días de que comience LaLiga. Deja de ser el máximo responsable técnico a mediados del mes de agosto, así lo apuntan varios medios andaluces a la espera de la confirmación oficial.

La falta de sintonía entre entrenador y directiva se ha revelado como clave para esta medida drástica en un equipo que vive una revolución en su planificación. Han llegado un puñado de jugadores, pero aún necesita más, entre ellos agunos perfiles que encajan con descartes del Deportivo.

Barcia y José Ángel

Dos de los futbolistas del Dépor que deben o pueden salir en los que queda de mes y por los que hay interés amarillo son José Ángel y Dani Barcia. El técnico vasco los conoce a la perfección de su etapa en A Coruña. El pivote saldrá vúa rescision y y el central, a préstamo. Ambos acaban sus vinculaciones en 2028. No se espera ningún adiós en el Deportivo en las próximas horas de este tipo de jugadores, aunque es una semana en la que el club coruñés necesita dar bajas para inscribir a toda la plantilla. Los medios gaditanos apuntan a que el sustituto puede ser Albert Celades.

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A José Ángel lo pretende también el Ceuta y Dani Barcia tiene mucho mercado en una Segunda División ansiosa por encontrar centrales de nivel.