El exdeportivista Nájera se rompe la rodilla en su segundo partido con el Lugo, pasa por el quirófano y se pierde lo que resta de temporada

El infortunio se ha cebado con el exdeportivista Mario Nájera en su segundo partido de pretemporada con el Lugo. En un lance del duelo ante el Oviedo Vetusta (0-2), el mediapunta riojano, quien acababa de desvincularse del Deportivo para firmar por el Lugo hasta 2028, se dañó la rodilla. El diagnóstico dictaminó que sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior, con lo que pasará por el quirófano en los próximos días y se perderá lo que resta de temporada. El club rojiblanco no revela tiempo estimado de recuperación. Todo dependerá de cómo salga la operación. Es una desgracia parecida a la ocurrida hace unos días en el Fabril con Jairo Noriega.

Su reciente adiós

Parecía que Mario Nájera y el Deportivo se iban a dar una última oportunidad en Primera Federación con el Fabril, a pesar de que ya había superado la edad sub 23. No fue así. Ante la cantidad de futbolistas que tiene en nómina el filial y el overbooking ofensivo en segunda línea, el club coruñés y el jugador decidieron rescindir el contrato que les unía hasta el 30 de junio de 2027. Mario Nájera firm´ño hasta 2028 por el Lugo, un equipo de las máximas aspiraciones en Primera RFEF, con Borja Fernández como entrenador y cerca de A Coruña, donde se ha formado el riojano.

Más allá de que su deseo fue siempre triunfar en el Dépor, era una gran opción de mercado para él el Lugo, ya que viene de Segunda RFEF y acaba de abandonar la edad sub 23, un salto que dificulta encontrar equipo en categorías no profesionales. El tiempo le ha dado la razón aceptando un regreso al Fabril en el verano de 2025 para relanzar su carrera tras la mala experiencia en la UD Logroñés en Segunda RFEF.

Noticias relacionadas

Con Mario Nájera se fue otro miembro más de la exitosa generación de 2003, campeona de España juvenil en Marbella. Solo quedan Yeremay, de 2002, y Mella, de 2005, con sitio fijo en el primer equipo. Dani Barcia tiene aún caseta en Abegondo, pero existe muchas opciones de que salga cedido esta temporada a un club de Segunda, con el Cádiz a la cabeza de las preferencias. En el Fabril aún permanecen Hugo Ríos y Jairo Noriega. Por edad, el portero puede alternar, el medio, no. El trío más prometedor de 2004, Diego Gómez, Rubén López y Martín Ochoa también ha visto frenado su asalto al primer equipo. El zurdo de Amoeiro, cedido al Huesca; y el pivote y el ariete jugarán en el filial. A estos parámetros escapa un Bil Nsongo, nacido en 2004, que llegó hace dos temporadas para jugar directamente en el Fabril después de haberse formado en Camerún. Solo estuvo enrolado en equipos sénior de Abegondo.