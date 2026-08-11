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Esta es la letra de Voa, el himno del Deportivo compuesto por Xoel López

Así es Voa, el himno del Deportivo compuesto por Xoel López / RCD

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RCD

"Voa

Voa

Contra o vento

Dépor, voa

E nós ao teu carón

La, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la

Dé!

Se sentes

Bater as ondas

Tremer os muros

Ao teu redor

Colle a miña man e voa

Se sentes

Marchar o soño

Medrarei unha ilusión

Eu soñarei por ti

Nos ollos dos nosos fillos

Dende o ceo os nosos avós

Faro que alumea o mundo

Xuntos nun só corazón

Voa

Voa

Contra o vento

Dépor, voa

Voa

Voa

Contra o vento

Sempre, voa

E nós ao teu carón

Carmiña, Carmela

Ten un sentimento

Que é branco e azul

É de sal e vento

É de sal e vento

É branco e azul

Carmiña, Carmela

Ten un sentimento

Sempre ao teu carón

Ti es orde e es talento

Ti es todo, e ti somos nós

Sempre ao teu carón

Todos nun único canto

O latexo de Riazor

Voa

Voa

Contra o vento

Dépor, voa

Voa

Voa

Contra o vento

Sempre, voa

E nós ao teu carón

La, la, la, la, la, la, la

FOR!

La, la, la, la, la, la, la

ZA!

La, la, la, la, la, la, la

DÉ!

La, la, la, la, la, la, la

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