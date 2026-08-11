Esta es la letra de Voa, el himno del Deportivo compuesto por Xoel López
RCD
"Voa
Voa
Contra o vento
Dépor, voa
E nós ao teu carón
La, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la
Dé!
Se sentes
Bater as ondas
Tremer os muros
Ao teu redor
Colle a miña man e voa
Se sentes
Marchar o soño
Medrarei unha ilusión
Eu soñarei por ti
Nos ollos dos nosos fillos
Dende o ceo os nosos avós
Faro que alumea o mundo
Xuntos nun só corazón
Voa
Voa
Contra o vento
Dépor, voa
Voa
Voa
Contra o vento
Sempre, voa
E nós ao teu carón
Dé
Carmiña, Carmela
Ten un sentimento
Que é branco e azul
É de sal e vento
É de sal e vento
É branco e azul
Carmiña, Carmela
Ten un sentimento
Sempre ao teu carón
Ti es orde e es talento
Ti es todo, e ti somos nós
Sempre ao teu carón
Todos nun único canto
O latexo de Riazor
Voa
Voa
Contra o vento
Dépor, voa
Voa
Voa
Contra o vento
Sempre, voa
E nós ao teu carón
La, la, la, la, la, la, la
FOR!
La, la, la, la, la, la, la
ZA!
La, la, la, la, la, la, la
DÉ!
La, la, la, la, la, la, la
POR!"
- Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
- Deportivo - Real Madrid: Horario y dónde ver en TV y online el Trofeo Teresa Herrera
- Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
- Cambio de enfoque en la lucha del Ayuntamiento de A Coruña contra el cambio climático: abandona la Oficina y el plan estratégico por un 'enfoque integral
- El director de Seguridad Ciudadana de A Coruña, Carlos Touriñán, ante el eclipse: 'El dispositivo está preparado para 250.000 personas
- Evacuada en helicóptero una mujer en la playa de Mera, en Oleiros, ante cientos de bañistas
- Adiós a uno de los bares míticos de A Coruña: Monte Alto se queda sin sus callos en 'lanchiña' y con palillo
- Eclipse en A Coruña: estos son los puntos de observación donde se reforzará la seguridad y la movilidad en la provincia