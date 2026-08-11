Así es el plan del Deportivo para el final del mercado: uno o dos fichajes más y empujón a las bajas

Al Deportivo le quedan casi tres semanas de mercado de fichajes y, a diferencia de su hoja de ruta de las últimas temporadas, llega a la recta final al ralentí y sin excesivas necesidades. Tiene que más que liberar que incorporar en estos 20 días y ahora podrá jugar con los tempos y con los descartes de equipos importantes, con esos futbolistas que ya no aspirarán a equipos europeos o que empiezan a sentir el frío de la grada. Empieza la Liga en unos días y a más de uno le viene la realidad encima y se agilizará, de esta manera, el periodo de pases. En ese último revolcón a las aspiraciones y los objetivos, el Deportivo espera sumar u o dos fichajes. La prioridad es ese central zurdo, que ha reconocido Fernando Soriano que falta, y un extremo diestro. De fondo, sigue también ese delantero si llega una oferta que convenza por Zakaria Eddahchouri que se ha reivindicado en verano. No es una necesidad. Donde tendrá que remangarse más es en los descartes. Se irán entre tres y cinco jugadores. Hasta ahora solo se han marchado Álex Petxarroman, Diego Gómez y Mohamed Bouldini.

El Deportivo ha sumado a cuatro jóvenes, Teun Gijselhart, Bright EdeLorenzo Amatucci y Jonathan Asp-Jensen; un futbolista con una edad media pero ya consolidado como Leo Román; y a dos veteranos como Aubameyang y Angeliño. Estos dos últimos son las incorporaciones más recientes y, en esa línea, va la búsqueda del central zurdo que le dé relevo y espacio a Bright Ede, nacido en 2007. Salvo que aparezca una oportunidad por un defensa más joven a la par que consolidado, el Director de Fútbol pretende seguir sumando veteranía a la juventud del inicio del verano.

A falta de algunos movimientos en las próximas semanas, el trabajo en las salidas quedará para después del Teresa Herrera porque algunas negociaciones para rescindir se han enquistado y porque Hidalgo ha necesitado de efectivos en posiciones como el centro de la defensa para trabajar al máximo nivel este verano. En ese sentido, han jugado más que nunca Arnau Comas y Dani Barcia, a pesar de que no tiene segura una ficha en el proyecto 26-27 en Primera. José Ángel, Charlie Patiño y Eric Puerto, que llevan algunos partidos sin tener minutos, deben ser los primeros en salir. Con la llegada del central, se agilizará la planificación en la defensa.

La situación de Juan Jesus

Uno de los futbolistas que tiene en cartera el Deportivo, reconocido por el propio Fernando Soriano, es Juan Jesus, experimentado central brasileño que ha desarrollado su carrera al más alto nivel en Italia, en equipos como Inter, Roma o Napoli. Con el equipo del sur de Italia acabó contrato hace unos meses y, aunque Jesus está abierto a continuar, la planificación de su exequipo va por otro camino. El Deportivo lo pretende, pero el jugador está muy unido al país transalpino y está escuchando a equipos del Calcio. El último que ha pensado en hacerse con sus servicios para este curso es el Udinese. De hecho, según la prensa italiana, el equipo blanquinegro le ha puesto encima de la mesa una vinculación por una campaña.

Noticias relacionadas

Jesus debe responder a esta propuesta, que no es la primera que le llega de su país de adopción, ya que el Venezia es otro conjunto que ha buscado incorporarlo a sus filas. El futbolista, de 35 años y acostumbrado a jugar competiciones y a jugar por títulos, apura sus opciones de conseguir un equipo de ese rango en una liga del máximo nivel. En las dos últimas semanas decidirá.